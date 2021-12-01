Спасибо Вам, Лев Пантелеймонович!

Эти слова стали лейтмотивом открытия мемориальной доски в память об ученом-экономисте, одном из организаторов высшего образования и науки республики, общественном и государственном деятеле Льве Пантелеймоновиче Куракове.

Напомним, советский и российский организатор высшего образования, ученый, государственный деятель, профессор, педагог, основатель Ассамблеи народов Чувашии ушел из жизни 21 декабря 2020 года на 78-м году жизни.

На церемонии открытия памятной доски на фасаде основанного им Дома дружбы собрались представители органов власти, руководители вузов и ссузов республики, ученые, его ученики, студенты, руководители национально-культурных объединений, друзья, родственники и просто благодарные жители республики. Открыл митинг председатель Госсовета республики, руководитель Ассамблеи народов Чувашии Леонид Черкесов. Отметив заслуги Льва Пантелеймоновича в развитии республики, Леонид Ильич заметил, что мемориальная доска на фасаде Дома дружбы — не единственная память о видном представителе чувашского народа. Именем Куракова уже назван бульвар рядом с новым корпусом университета. Там же со временем появится и памятник ректору университета с 1990 по 2009 год, запланирована, по словам Черкесова, памятная доска и на доме, где жил и трудился Лев Кураков. «Такое почитание памяти одного из славных сынов республики важно не только для тех, кто работал рядом с ним, его соратников, друзей, родных, но и для будущих поколений. У страны, которая знает и помнит свою историю, есть будущее».

На теплые слова благодарности в адрес Льва Куракова не скупились и последующие выступающие. Так, по словам министра культуры республики Светланы Каликовой, неоценим вклад Куракова в сохранение мира и национального согласия в республике: «Им были инициированы съезд народов Чувашии, Ассамблея народов, Дом дружбы…»

По словам же ректора Чувашского госуниверситета имени Ульянова Андрея Александрова, деятельность Льва Пантелеймоновича вполне сравнима с деятельностью патриарха Ивана Яковлева. Оба много сил отдавали просветительской деятельности. «Открывая сеть филиалов университета в 1990-е годы, Кураков преследовал одну цель — превратить Чувашию в один из самых образованных, духовно и нравственно богатых регионов России».

Председатель Самарского отделения Международного экологического движения «Живая Планета» Владимир Муратов, дав высокую оценку деятельности Льва Пантелеймоновича, отметил, что не только республике, но и стране очень повезло, что в Чувашии был такой человек, как Лев Кураков. «Сейчас еще трудно оценить, что он сделал, осознание его заслуг придет со временем, его научные труды (а он их оставил немало) будут очень востребованы. Его последователи, ученики учатся и работают во всех странах мира».