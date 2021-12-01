Как изменится плата за коммунальные услуги

Размер платы за коммунальные услуги в стране меняется раз в год — с 1 июля. Но о том, как именно вырастут суммы в платежках, нам обычно сообщают еще до наступления Нового года — чтобы было время подготовиться. Вот и на этот раз Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам провела «разъяснительный» брифинг уже 17 декабря.

Плата за коммунальные услуги — это совокупная сумма, включающая в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, напомнила руководитель Госслужбы Надежда Колебанова. Она сообщила, что Указом Главы Чувашии от 15 декабря № 207 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики на 2022 год. Они относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги.

Индексация платы за коммунальные услуги в 2022 году будет произведена с 1 июля и в целом изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям не превысит установленное Правительством России ограничение равное 3,4%. Что будет явно меньше накопившейся к середине следующего года инфляции.

При этом на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение тарифов для каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования, режима налогообложения, объемов полезного отпуска ресурса. Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения республики составит не более 3,4%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения не более 3,9%. Изменение тарифа на услуги регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено на 3,4%.

Цена на электроэнергию для городских жителей с 1 июля следующего года составит 3 рубля 72 копейки за 1 киловатт-час (рост на 12 копеек), для сельских жителей — 2 рубля 60 копеек (рост на 8 копеек). Для сельского населения и населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7. Стоимость природного газа во втором полугодии должна вырасти на 18 копеек, до 6 рублей 23 копеек за 1 куб. м.

В связи с тем, что города Чебоксары и Новочебоксарск отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, изменились и механизмы утверждения цен. Для них установлены предельные индексы с учетом предельных уровней цены на тепловую энергию, утвержденных органом регулирования на 2022 год.

При этом между администрацией города Чебоксары и едиными теплоснабжающими организациями заключено концессионное соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. Согласно этому цена на тепловую энергию во втором полугодии следующего года изменится не более чем на 6,5%. При этом для жителей г. Чебоксары, получающих тепловую энергию от источников теплоснабжения МУП «Теплосеть», рост цены «заморозится». В городе Новочебоксарске фактически цена на тепловую энергию для населения в это же время увеличится до 6%.

По словам руководителя Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой, установленные предельные индексы и принятые ведомством тарифные решения обеспечивают соблюдение баланса интересов потребителей и регулируемых организаций. «При этом преимущественно для большей части потребителей фактический рост платы за коммунальные услуги произойдет в меньшем размере, чем утвержденный предельный индекс», — пояснила она.

КСТАТИ В случае, если доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, граждане вправе обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства за получением субсидии. Соответствующие расходы предусмотрены в республиканском бюджете на следующий год.