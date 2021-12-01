Один мост отремонтировали, другой начали строить

В Алатырском районе завершился ремонт моста на автомобильной дороге Алатырь — Ахматово — Ардатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Ремонтные работы здесь начались 12 июля. Строители разобрали старое и уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили ограждения и тротуарные блоки, выполнили работы по устройству водоотводных сооружений, отреставрировали подходы к мосту. Также согласно госконтракту подрядчики установили резиновые опорные части под балки пролетного строения, провели гидроизоляцию, нанесли дорожную разметку термопластиком. Проведена была также очистка и покраска пролетного строения. Во время ремонта на мосту было организовано реверсивное движение.

При сдаче объекта приемная комиссия удостоверилась, что все работы были проведены на должном уровне и подрядчик выполнил все прописанные требования в календарный срок. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на реконструкцию моста протяженностью 24 метра было выделено более 20 млн рублей.

Автомобильный мост через реку Суру возведут на границе Нижегородской области и Чувашии в рамках строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Специально для строительства моста на месте собрали два мобильных бетонных завода, ремонтно-механическую мастерскую и арматурный цех. Для вахтовиков возвели три модульных общежития, столовую и два административных здания с бойлерной системой отопления. К работам на объекте привлекут более 350 строителей и задействуют 80 единиц техники.

Как сообщили в государственной компании «Автодор», длина мостового перехода составит 926,5 м, ширина — чуть более 25 м. Проезд будет организован по двум полосам в каждую сторону. Также на автомобильной трассе М-12 рядом с мостом через Суру предполагается развязка на пересечении с дорогой Работки — Порецкое в районе Сергача. С другой стороны реки в 20 километрах от моста планируется построить развязку на пересечении с дорогой, которая ведет в Шумерлю.

«Мост даст возможность и путешественникам, и жителям Нижегородской области и Чувашии экономить время в пути, а также сделает удобной доставку груза с одного берега Суры на другой», — рассказали в «Автодоре». Как уже сообщала «СЧ», строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется завершить в 2024 году.