Мастера народных промыслов из Чувашии участвуют в московской выставке «ЛАДЬЯ»

Вчера в Москве начала свою работу выставка-ярмарка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021». В России это единственный выставочный проект, который представляет разнообразие народного искусства в стране. Участвуют в выставке и представители Чувашии. Наши мастера продемонстрируют изделия народных промыслов — работы из бересты, керамику, национальную вышивку, гончарные изделия, украшения из бисера и так далее. Кроме этого на «ЛАДЬЕ» будут презентованы лучшие туристические маршруты Чувашии. Организаторами поездки на выставку выступили Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики.