Чувашские «Валдаи» застрахованы на триста миллионов рублей

Первый страховой договор на первый прибывший в республику «Валдай-45Р» под номером 11 был заключен в августе этого года. По условиям государственного контракта страховая сумма составила 110 миллионов рублей. На такую же сумму будут застрахованы и два других водных судна — «Валдай 45Р-12» и «Валдай 45Р-13», сообщают в выигравшем тендеры агентстве страховой компании «Согласие» в г. Чебоксары. Первый рейс с пассажирами на борту наши «Валдаи», напомним, совершат в следующем году. И, будем надеяться, обойдутся без случаев, когда им потребуется страховка…
Опубликовано: 15 декабря 2021 г.
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