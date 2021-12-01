Интернет–порталу органов власти Чувашской Республики исполнилось четверть века

От сайта Президента — до «Электронной России»

Номинант первого конкурса лучших сайтов Рунета, портал в этом году, кстати, отметил и 10-летие своей версии на чувашском языке. Всех, кто начинал этот проект, и нынешнюю команду портала поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, созданный 25 лет назад сайт Администрации Президента Чувашской Республики быстро превратился в портал, в «единую точку входа» на все органы власти республики, а также на сайты всех федеральных органов власти. «Можно уверенно констатировать, что появление в интернете этого ресурса в тот момент символизировало начало глобального процесса информатизации Чувашии. А он, в свою очередь, поставил нашу республику в один ряд с крупнейшими регионами страны, которые активно выполняют проекты «Электронной России», — отмечает Глава Чувашии. — Прошла проверку временем и востребованность портала как первоисточника официальной достоверной информации. Об этом говорит статистика посещений — свыше 50 тысяч человек ежедневно».