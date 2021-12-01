«Т Плюс» стала призером конкурса лучших практик по наставничеству в Чувашии

Конкурс инициирован Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. В этом году он был проведен Администрацией Главы Чувашии уже второй раз. Цель – популяризация и развитие института наставничества, создание условий для раскрытия и эффективного использования личностного, профессионального и творческого потенциала молодежи.

В состязании приняли участие 36 организаций, 11 из которых были отобраны экспертной комиссией. Их представители презентовали свои лучшие практики сопровождения молодых специалистов. Одним из призеров конкурса признан филиал «Т Плюс» Марий Эл и Чувашии.

В «Т Плюс» разработана программа наставничества, которая состоит из нескольких этапов: ознакомления, вхождения в коллектив, вхождения в должность. Наставники – более опытные коллеги – организуют для новичков welcome-тренинги, экскурсии в производственные цеха, разъясняют функции подразделения и должностные обязанности. В зависимости от уровня подготовки нового сотрудника адаптация может длиться до трех месяцев.

«Созданная нами практика наставничества позволяет добиться лояльности сотрудников, преемственности корпоративных стандартов, быстрой и эффективной адаптации новичков, – рассказывает директор филиала «Т Плюс» Марий Эл и Чувашии Сергей Ушаков. – Уменьшается текучесть кадров: это происходит как за счет хорошо подготовленных и позитивно настроенных молодых специалистов, так и за счет опытных работников, благодаря роли наставника избавленных от «синдрома выгорания». Улучшаются и производственные показатели: наставники, стремясь показать хороший пример, и сами начинают работать лучше».

В 2021 году в филиале «Т Плюс» Марий Эл и Чувашии наставниками стали 83 человека.