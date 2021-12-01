Предприниматель из Пензы попытался обмануть учреждение УФСИН по Чувашии

Следственным комитетом РФ по Чувашии предъявлено обвинение 50-летнему индивидуальному предпринимателю из города Пензы, который уличен в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта, заключенного с чувашским учреждением исполнения наказаний.

По версии следствия, в ноябре прошлого года предприниматель подготовил коммерческие предложения от своего имени, а также от имени двух своих знакомых, занимающихся коммерческой деятельностью, для участия в электронном аукционе по закупке вальцовой мельницы для нужд колонии-поселения № 8, что в Алатырском районе. В целях признания его победителем аукциона злоумышленник намеренно завысил стоимость работ по предложениям, подготовленным от имени своих знакомых. В результате он был признан победителем закупки и с ним заключен контракт, по условиям которого поставляемый товар должен быть новым, выпуска первого квартала 2021 года, не бывшим в эксплуатации.

Однако эти условия были нарушены. Чтобы извлечь материальную выгоду, подрядчик в нынешнем апреле поставил в учреждение вальцовую мельницу, изготовленную из восстановленных и бывших в употреблении деталей, фактическая стоимость которой значительно меньше суммы контракта. По выводам СУ СКР по Чувашии, своими преступными действиями злоумышленник причинил региональному УФСИН материальный ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину в преступлении, которое ему вменяется, не признал, его причастность к совершенному деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе заключениями специалистов, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами дела. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.