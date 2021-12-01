Я победил югославского боксера. Но белградцы мне аплодировали

Прославленный чувашский боксер Валерий Львов вспоминает свой триумф на чемпионате мира-1978

Корреспондент «Советской Чувашии», будучи также сотрудником информационного агентства «Интерфакс», недавно побывал в Белграде на чемпионате мира по боксу. Именно в этом городе и тоже на мировом чемпионате в 1978 году награду высшего достоинства в весовой категории до 63,5 кг завоевал прославленный чувашский боксер Валерий Львов. Памятуя о триумфе нашего земляка в Югославии, мы решили попросить его поделиться воспоминаниями о золотом для него турнире.

Бокс смотрели в магазинах

«Тогда советское время было, дружелюбное, никаких эксцессов не было, — рассказывает Валерий Константинович. — Нас в Белграде узнавали. В любом предприятии — магазине, киоске — стоял телевизор, где шла прямая трансляция чемпионата, все смотрели. Для меня это было приятно, конечно. Югославы болели и за нас. И организация соревнований была хорошей».

Для Львова это был уже второй чемпионат мира. «Первый был на Кубе в 1974 году (раньше чемпионат мира проводился раз в четыре года, как Олимпийские игры), — говорит он. — На чемпионат на Кубу я ездил, но в качестве запасного, страховал там три веса — 57 кг, 60 кг, 63 кг. А через четыре года стал чемпионом Советского Союза и поехал в Белград уже в основном составе… Наши — из СССР — тогда выиграли три «золота». Одно я, из России, второе Валера Рачков из Казахстана, третье — Виктор Савченко из Украины. Каждый из нас провел по пять боев. В четвертьфинале, например, я боксировал с финалистом Олимпийских игр кубинцем Андресом Альдамой, который через два года, в 1980-м в Москве, стал олимпийским чемпионом. Сильный парень такой».

Любовь и почет местной публики к нашим боксерам и, в частности, к Львову, сохранились и после его победы в финале над югославом Мехметом Богуевчи.

«Тогда я убедительно у него выиграл. И, несмотря на то что победу в финальном бою присудили советскому боксеру, хлопал весь зал, 25 тысяч человек», — делится впечатлениями Валерий Константинович.

К слову, для Югославии тот чемпионат стал самым успешным в ее истории, боксеры страны выиграли в общей сложности семь медалей. Правда, ни одной золотой: шесть серебряных (то есть — шесть проигранных финалов) и одна бронзовая. А вот на счету советских боксеров были три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Справка «СЧ» Чувашские боксеры-победители крупных турниров: Валериан Соколов — олимпийский чемпион-1968 (до 54 кг)

Валерий Львов — чемпион мира-1978 (до 63,5 кг)

Валерий Лаптев, чемпион Европы-1983, обладатель Кубка мира-1983 (до 71 кг)

Владимир Мельник — чемпион Европы-1983 (до 75 кг)

Пепельница от Фиделя Кастро, ракушки от солдат

Рассказал Валерий Львов и о первом чемпионате мира, на Кубе. Самом, кстати, удачном для советских боксеров — там они взяли пять золотых и три серебряные медали.

«На Кубе виделся с Фиделем Кастро, он нам всем подарил хрустальные пепельницы, хотя мы тогда не курили — спортсмены всё же. Общались и с советскими солдатами, ходили в воинскую часть. Они нам подарили ракушки. Впечатлений — куча (смеется). Для меня было много нового, своими глазами я на все посмотрел, видел отношение к Фиделю Кастро», — вспоминает наш боксер.

Сейчас Валерию Львову 68 лет, он продолжает жить боксом. Ветерана можно застать на том или ином боксерском турнире в России. Корреспондент «СЧ», например, созвонился со Львовым, когда он находился на соревнованиях в Казани.

С боксерами своего поколения Львов пересекается, но уже гораздо реже: «Раньше еще как-то встречались на международных соревнованиях, а сейчас почти и не видимся. Стареют люди, болеют, уходят из жизни. Хотя заочно боксеры друг друга знают. Иногда встречаешься с кем-нибудь — как будто всю жизнь были знакомы.

Сейчас вот встретился с Арбачаковым Юрием: я знал его второго тренера, который тоже из Чувашии, потом переехал в Кемерово. Там он тренировал Арбачакова, и тот стал чемпионом мира, а позже — обладателем чемпионских поясов среди профессионалов. И вот мы встретились с Юрием в Казани, обнялись!»

АЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК,

олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу: «Я помню победу Валерия Львова. Я хотел бы пожелать Валерию и другим прославленным чувашским боксерам крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все у них было хорошо. А молодым ребятам — равняться на них. В мире нет ни одного спортсмена, включая меня, который не проигрывал. Самое главное — правильно сделать выводы и идти к намеченной цели».

А как было сейчас

По моим — автора этих строк — ощущениям, Белград, столица уже Сербии, не сказать, что прямо дышал чемпионатом мира-2021. Да, местами расклеенные афиши, да, изредка проезжающие автобусы с соответствующей символикой напоминали о том, что здесь проводится соревнование столь крупного масштаба. Однако продавцы в мясных лавках говорили о мясе, а не о боксе, продавцы в сувенирных — о сувенирах. К тому же город сейчас избалован разнообразными спортивными событиями международного уровня. Так, часть моих коллег пожертвовала просмотром полуфинальных боксерских боев и отправилась на матч местного футбольного клуба «Црвена Звезда» в рамках Лиги Европы УЕФА.

Однако непосредственно внутри арены, где проходили бои ЧМ по боксу, болельщики (к сожалению, их было немного из-за пандемии коронавируса) остро реагировали на все, происходящее на ринге. Особенно запомнилась реакция на результат боя между американцем Робби Гонсалесом и белорусом Алексеем Алферовым (весовая категория до 80 кг), когда решение рефери присудить победу представителю США подверглось жесткой обструкции трибун. Упоминание же на церемонии награждения фамилии белоруса публика встретила овацией.

Интересно было наблюдать за финальным противостоянием в категории до 71 кг между россиянином Вадимом Мусаевым и украинцем Юрием Захариевым. Показалось, что одни и те же люди поддерживали обоих боксеров: с одной из трибун зрительного зала раздавались крики в поддержку Мусаева, а вскоре с той же трибуны — и похожими голосами — скандировали имя украинца. Победил Захариев.

Ну и особняком стала победа российского боксера Марка Петровского в супертяжелом весе (свыше 92 кг) над армянином Давидом Чалояном. Предыдущим российским чемпионом в этой категории был знаменитый Александр Поветкин.

Помимо этого «золота» на ЧМ-2021 российские боксеры завоевали еще две серебряные и две бронзовые медали.

P.S. За предоставленные архивные фотографии редакция «Советской Чувашии» благодарит заместителя председателя Федерации бокса Чувашии Александра Максимова.