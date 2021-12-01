Школьницы из Чувашии вошли в сотню лучших учеников страны

Вместо уроков — креативное ателье и лидерские бои

Самые активные и талантливые школьники со всей страны собрались на днях в Ульяновске, чтобы побороться за звание «Ученик года — 2021». В сотню лучших учеников из 38 регионов России вошли и две воспитанницы образовательных учреждений Чувашии.

Одна из них — отличница, спортсменка и просто красавица из Яльчикской средней школы Юлия Воронцова. Одиннадцатиклассница состоит в детском общественном совете Чувашии, занимается баскетболом и плаванием. За свои успехи девушка награждена стипендией Главы Чувашии. Кроме того, Юлия увлекается рисованием, музыкой и танцами, не случайно, она вошла в тройку победителей на муниципальном этапе конкурса красоты и таланта «Мисс Чувашия».

Достижениями в учебе и творчестве может похвастаться и вторая финалистка из Чувашии — Варвара Еремеева. Девятиклассница чебоксарской школы № 57 профессионально занимается танцами 12 лет, ее главный триумф — победа на международном конкурсе «Танцемания». Кроме того, Варвара интересуется защитой прав несовершеннолетних, неравнодушна она и к проблемам экологии своего родного края.

В течение трех насыщенных дней финала наши девушки наряду с другими участниками конкурса презентовали свой регион, решали «кейсы», продвигали идеи в креативном «ателье», участвовали в дебатах и «лидерских боях». Но, несмотря на то, что все испытания они прошли достойно, победа все же досталась школьнику из Челябинской области Кириллу Вагапову. Не оказалось представительниц Чувашии и в числе лидеров специальных номинаций. Впрочем, Юлия и Варвара не унывают, ведь главное, что они получили на конкурсе незабываемые эмоции, к тому же оказаться в сотне лучших учеников страны — уже победа.

Справка «СЧ»

«Ученик года-2021» — совместный проект Российского союза молодежи, Правительства Ульяновской области и Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, реализуемый при поддержке Минпросвещения России. Его главная цель — создать площадку для общения обучающихся 9-11 классов и поддержать их достижения и таланты.