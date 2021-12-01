Сводный отряд МВД по Чувашии выехал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, им предстоит сменить на посту своих земляков, обеспечивающих безопасность в Северо-Кавказском регионе. В течение полугода они будут оказывать помощь местным полицейским в поддержании общественного порядка и безопасности. Всем бойцам отряда перед отправкой пришлось «отдохнуть» в одном из санаториев Моргаушского района. Такой карантин был необходим в связи с коронавирусной инфекцией.

Сотрудников МВД проводил министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Виктор Шметков. Он пожелал полицейским грамотно и профессионально выполнить все поставленные задачи и благополучно, без потерь, вернуться на родную землю.