Сводный отряд МВД по Чувашии выехал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, им предстоит сменить на посту своих земляков, обеспечивающих безопасность в Северо-Кавказском регионе. В течение полугода они будут оказывать помощь местным полицейским в поддержании общественного порядка и безопасности. Всем бойцам отряда перед отправкой пришлось «отдохнуть» в одном из санаториев Моргаушского района. Такой карантин был необходим в связи с коронавирусной инфекцией.
Сотрудников МВД проводил министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Виктор Шметков. Он пожелал полицейским грамотно и профессионально выполнить все поставленные задачи и благополучно, без потерь, вернуться на родную землю.

Опубликовано: 13 декабря 2021 г.


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