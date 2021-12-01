«Чебоксары» очко взяли, а победить не удалось

Хоккейный клуб «Чебоксары» в рамках первенства ВХЛ сыграл два матча домашней серии против команды «Челны». В первой встрече «богатыри» ничего не смогли поделать с атакой гостей из Набережных Челнов и в итоге проиграли матч со счетом 2:6. На вторую игру чебоксарцы вышли серьезно мотивированными и пропущенная на шестой минуте шайба боевой настрой «богатырей» не сбила. Уже ближе к концу матча подопечные Владимира Орлова сравняли счет, и все решилось в серии послематчевых бросков, в которой удача была не на стороне хозяев. В итоге поражение чебоксарцев 1:2. Но при этом нашим хоккеистам удалось заработать одно очко в турнирную таблицу чемпионата.