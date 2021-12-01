Хоккеисты «Чебоксар» попробовали свои силы в сдаче комплекса ГТО

Вместе с ними свою физическую форму проверил и журналист «Советской Чувашии».

Пока на улице шел небольшой снежок и дул сильный ветер, в стенах спорткомплекса «Спартак» было по-настоящему жарко. Проверить себя в сдаче нормативов ГТО пришли любимцы республики — хоккейные «богатыри».

«Хоккеистов мы пригласили для того, чтобы они подали хороший пример жителям республики», — сообщила региональный оператор ГТО по Чувашии Светлана Григорьева. Она также рассказала, что для каждого возраста и для каждой категории людей есть свои показатели, которые периодически обновляются. Последний раз нормативы ГТО менялись 4 года назад.

За «богатырей» играют как молодые ребята, получающие первый опыт в профессиональном спорте, так и умудренные опытом «дядьки». И молодежь, и спортсмены постарше одинаково ответственно отнеслись к разминке перед выполнением упражнений. Правда, как только сдача нормативов началась, в секторе прыжков в длину с места случилась комичная ситуация: один из игроков в первой же попытке преодолел нормативный рубеж, но не смог зафиксироваться в положении «стоя» и упал. Партнеры по команде улыбнулись и помогли подняться своему товарищу. В дальнейшем обошлось без казусов: хоккеисты шли на штурм нормативов с хорошим настроением, и даже спорили, кто лучше выполнит то или иное упражнение.

К СВЕДЕНИЮ Упражнения, которые выполняли игроки ХК «Чебоксары»: ■ поднимание туловища из положения лежа на спине; ■ прыжок в длину с места с толчком двумя ногами; ■ сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; ■ подтягивание из виса на высокой перекладине; ■ наклон на гимнастической скамье; ■ плавание на 50 м.

«Я испытал положительные эмоции при сдаче комплекса, — рассказал корреспонденту «СЧ» нападающий и капитан «Чебоксар» Эдуард Васильев. — Для меня самое сложное упражнение — подтягивание, а вот прыжки в длину, пресс или наклоны проблемой не стали. Примерно пять лет назад я уже сдавал нормативы ГТО. С тех пор в некоторых упражнениях результаты улучшились, но в других стали чуть хуже…»

А тренер клуба «Чебоксары» Алексей Трофимов нашел в коллективном спортивном тестировании свой положительный момент. По его мнению, сдача норм ГТО — хорошая возможность для сплочения команды перед важными матчами на выходных.

К ответственной игре с соперниками из Набережных Челнов готовится и вратарь «Чебоксар» Станислав Жучин, который уже не первый год защищает ворота «богатырей». В связи со спецификой тренировок голкиперов Станиславу сложнее всего пришлось на отжиманиях и подтягиваниях. «Мы руки не сильно закачиваем, а только держим их в тонусе, — объяснил он. — А вот наклоны, пресс и прыжки мне дались без особых усилий».

В одном из самых легких испытаний комплекса ГТО — наклонах на гимнастической скамье — свои силы попробовал корреспондент «СЧ». Итоговый результат не очень порадовал: над гибкостью нужно поработать…