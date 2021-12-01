Дважды судимый за нетрезвое вождение мужчина работал в колонии-поселении водителем КамАЗа

Сотрудники Чебоксарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях побывали с целевой проверкой в колонии-поселении.

Там отбывает наказание водитель, ранее дважды судимый за управление транспортом в состоянии опьянения. По последнему приговору суда он лишен права управления транспортом. И вот сотрудники прокуратуры видят на территории колонии этого самого водителя за рулем — администрация поручила ему перевозку груза на КамАЗе. По требованию прокуратуры водитель был незамедлительно отстранен от управления машиной, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.