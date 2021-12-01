Зимний Дед и Старик Мороз

Велика наша страна, много в ней разных народов, и Дедов Морозов тоже много. В этом убедились корреспонденты Сибирского информационного портала ЧС-ИНФО, подготовившие обзор про самых волшебных дедушек, узнавшие, во что они одеваются, с кем дружат, и где расположены их резиденции. Нашлось место в новогоднем списке и чувашскому Хел Мучи.

Тол-Бабай живет в Удмуртской Республике. Этого волшебного дедушку легко узнать по фиолетовой шубе — данный цвет в национальной культуре олицетворяет материальное благополучие. А усадьба Тол-Бабая находится в Шарканском районе Удмуртии в селе Шаркан.

В Татарстане зимой повелевает Кыш Бабай. Его имя переводится как «Зимний Дед». Вместо шапки он носит меховую тюбетейку, а резиденция его затерялась в окружении снежного елового леса и сугробов на берегу речки Ия, что в 80 километрах от Казани. Адрес ее такой: Татарстан, Арский район, село Новый Кырлай.

Деда Мороза из Якутии зовут Чысхаан, что означает «Бык холода». Он — хранитель снега, мороза и знает секреты северного сияния. У него две резиденции — одна в самом холодном городе мира — Оймяконе, где зимой температура опускается до минус 60 градусов. Второй дом, где Чысхаан принимает гостей в тронном зале, находится в пригороде Якутска в «Царстве вечной мерзлоты», расположенном в настоящей ледяной пещере. А вот письма ему пересылаются с адреса главного Деда Мороза из Великого Устюга.

Олонецкий Морозец Паккайне из Карелии — самый младший из зимних волшебников. Это молодой, задорный парень без бороды, посоха и других привычных атрибутов. И одет он не в шубу, а в камзол с плащом-накидкой, а на голове его красный картуз, в особые морозы. Но и у юного Морозца есть своя Снегурочка — верная подруга и помощница в делах по имени Луминайне.

…По легенде, Паккайне родился 1 декабря в сильный мороз в торговом обозе, возвращавшемся с ярмарки. Его резиденция называется «Купеческий двор Паккайне», а расположена она в городе Олонец.

Ямальский Дед Мороз — Ямал Ири появился на свет вместе с рождением ямальской тундры. По легенде, волшебной силой его наделили добрые духи Севера. Он живет в чуме, носит национальную одежду коренных жителей Ямала — теплую малицу из оленьих шкур. Кроме посоха, волшебник всегда носит с собой бубен, которым отгоняет злых духов и исполняет желания. Резиденция Ямал Ири находится за полярным кругом — в природно-этнографическом комплексе в старинном поселке Горнокнязевске.

Хел Мучи — зимний волшебник-даритель из Чувашии. На чувашском языке его имя означает «Старик Мороз». Проживает Хел Мучи в Чебоксарском районе, в деревне Кшауши (этноэкологический комплекс «Ясна»). При выходе в свет его всегда сопровождают герои народных сказок и легенд: Юр Пике (Снегурочка), Арщюри (Леший), Камака (Тетушка Печка). Они помогают местному волшебнику развлекать гостей и дарить новогодние подарки.

Деда Мороза из Бурятии зовут Сааган Убгэн. Он носит белую меховую шапку и белую шубу, украшенную национальным орнаментом. А еще у него особый посох — с головой дракона. Бурятский новогодний дедушка — не просто добрый волшебник, но и хранитель жизни, счастья, достатка и один из символов плодородия в буддийском пантеоне. И он, кстати, один из немногих Дедов Морозов, решивших прописаться в городе — резиденция Саагана Убгэна находится в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья.

КСТАТИ

К волшебной палочке нужна инструкция

В этом году из любого города страны можно отправить письмо по почте не только главному российскому Деду Морозу, живущему в Великом Устюге, но и его «коллегам» из других регионов. Чаще всего шлют письма Деду Морозу, конечно, дети — им всегда есть, что сказать новогоднему дедушке и о чем его попросить.

Вот что, например, писала ему детвора в прошлом году…

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Я пишу тебе, чтобы спросить — ты можешь мне подарить на Новый год самую настоящую волшебную палочку? Мама говорит, что еще надо научиться ею пользоваться. Поэтому, пожалуйста, подари мне палочку и инструкцию к ней».

«Здравствуйте, дорогие Дедушка Мороз и Снегурочка! Как вы там поживаете? Я слышала: там у вас холодно! И поэтому отсылаю тебе самодельную новогоднюю шапку, а Снегурочке — цветок-брелок. А еще я знаю, что ты любишь печенье, но в таком письме оно бы стало твердым. А мы такого не хотим. Поэтому отсылаю каждому по конфете. Я от кого-то узнала, что в течение года убивают много людей. Прошу тебя: сделай людей добрее! Заставь их поверить в чудеса!»

«Дед Мороз, здравствуй! На новый год я хочу машинку! А маме — сенсорный телефон. А папа и так счастлив, у него есть мы».

«Дед Мороз! Спасибо, что выполнил мою прошлогоднюю просьбу и подарил мне сестренку. Правда, ты немного опоздал с подарком и ее привезли летом. Теперь сделай так, пожалуйста, чтобы она сразу стала большой, не плакала, и мы бы с ней играли в куклы».

«Дорогой Дедушка Мороз! Пожалуйста, подари мне настоящие крылья! Я просто хочу летать! И еще письмо от мамы. Она попросила от Деда Мороза одну пачку бумажных денег — по 500 рублей»

«Дорогой Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья, хорошего настроения и хорошей погоды. Я слышал, есть две интересные игры: гонки ежиков и свинтус в кубе. Было бы классно, если бы ты приехал к нам в гости, и мы бы сыграли в них. Я подготовлю тебе под елочку угощение. А что ты любишь?»