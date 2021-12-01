Из-за похолодания МЧС готовится развернуть вдоль трасс пункты обогрева

В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют резкое похолодание. К очередным погодным «качелям» готовятся и сотрудники МЧС: на автотрассах из-за ненастья могут возникнуть аварии, а значит, не исключены крупные заторы. На этот случай Главное управление МЧС России по Чувашии готово развернуть вдоль автодорог мобильные пункты обогрева. Благодаря им водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогут получить необходимую помощь. Как разъяснили в МЧС, такие пункты устанавливаются, как правило, на трассах, где нет придорожных кафе или гостиниц. Они оснащены полевой кухней, тепловыми пушками, аптечками и спальными местами. Внутри такой палатки можно не только отдохнуть, но и зарядить аккумулятор машины, а также сотовый телефон, чтобы связаться с родными.