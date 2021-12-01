Мечты детей сбываются на «Елке желаний»

Под снежинкой нашлась железная дорога

На игрушечном деревянном столе — мини–городок, окруженный мощным транспортным кольцом. Тут и вертолетная площадка, и автомагистраль, а еще — рельсы и мосты, по которым на магните «бегает» поезд с вагончиками. Этот замечательный новогодний подарок благодаря «Елке желаний» получил четырехлетний Рома Кожевников.

На вручение подарка в библиотеку имени В. Чаплиной юный чебоксарец приехал вместе со своими родителями и старшей сестрой Софьей. И если книги в силу возраста юного посетителя не сильно заинтересовали, то интерактивный сенсорный стол вызвал особый интерес. В ожидании долгожданной встречи Рома вместе со своей мамой изучал развивающую игру по правилам дорожного движения.

Такой интерес не случаен. По словам мамы Татьяны Леонидовны, Рома обожает всякого рода транспорт, и особенно тот, что ходит по рельсам. Во время семейной поездки в Крым малыш не мог оторвать глаз от железной дороги, радовался проходящим мимо поездам. А уже приехав в Симферополь, зачарованно разглядывал трамваи.

Сейчас в семье Кожевниковых работает только мама, отец находится в отпуске по уходу за ребенком и занят решением бытовых вопросов. У маленького Ромы в доме есть пара любимых мягких игрушек, а вот желанной железной дороги никогда не было. Да и такие покупки, пожалуй, для семьи сейчас не слишком доступное удовольствие.

— Зная о мечте сына, мы решили принять участие в проекте «Елка желаний», — рассказала журналистам Татьяна Кожевникова. На сайт благотворительной акции семья написала, не очень-то надеясь на чудо. Однако снежинка с Роминой мечтой попала в руки руководителя республики.

О том, что им улыбнулась удача, первым узнал отец семейства Илья Вадимович и сразу же позвонил жене. Татьяна, работающая медсестрой, как раз в это время была на суточном дежурстве в роддоме Городской клинической больницы. Очень обрадовалась и растрогалась — до слез. И рассказывая об этом волнительном моменте Главе Чувашии Олегу Николаеву, который приехал вручить Роме заветный подарок, она тоже не могла сдержать эмоций.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии Все мы родом из детства. Каждый ребенок с нетерпением ждет Новый год, надеясь на чудо, и мечтает о конкретном подарке. Очень важно, когда люди имеют возможность порадовать не только свою семью и близких, но и тех людей, которые в этом нуждаются. Такие поступки наполняют жизнь добротой, теплом и любовью. Ощущать себя в роли Деда Мороза тоже очень приятно.

«Самое главное, что у Ромы хорошие и светлые мечты, — похвалил ребенка руководитель региона. — Когда человек мечтает, у него обязательно все получится в жизни». Вместе с Ромой они еще раз осмотрели транспортный городок, который по размерам почти не уступает школьной парте, и даже немного поиграли вместе. Не меньше чем железной дороге обрадовался малыш и сладкому подарку.

Без новогоднего сюрприза не осталась и сестра Ромы — десятилетняя Софья. Как за старшим ребенком за ней закреплена часть домашних дел. В свободное время школьница помогает родителям с уборкой по дому, может помыть посуду или поиграть с любимым братиком. А еще четвероклассница уже умеет готовить и с удовольствием печет блинчики по выходным. Занята Софья не только учебой и домашними делами — она увлекается плаванием, шахматами, пробует свои силы в творчестве. Год назад девочка начала ходить в художественную школу, освоила бисероплетение и сейчас после уроков охотно мастерит различные декоративные безделушки.

«Вот бы мне на Новый год подарили коробку бисера, я бы такие красивые браслетики сделала», — мечтала девочка. Но ждать январских праздников начинающей мастерице не пришлось. Олег Николаев вручили Софье в подарок большой набор для бисероплетения, а вместе с ним — и книгу с чувашскими сказками.

После раздачи подарков Олег Николаев и семья Кожевниковых сели пить чай. И если Рома был полностью сосредоточен на подарках и сладостях, то Софья с радостью рассказала Главе о своих планах — поскорее вырасти, выучиться и найти себе творческую работу. В свою очередь Олег Николаев посоветовал школьнице не спешить и, прежде всего, хорошо учиться в школе и обязательно побольше читать книг. Тем более, он добавил, в современных школах сейчас есть все возможности для хорошего образования.

Кстати

Региональным координатором акции «Елка желаний» в республике является ресурсный центр по развитию добровольчества на базе Центра молодежных инициатив при Минобразования Чувашии. Благодаря этому замечательному проекту в прошлом году сбылись мечты 84 юных жителей республики. В этом им помогли руководители министерств и ведомств, администраций районов и городов, а также крупные предприятия, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Глава Чувашии Олег Николаев в прошлом году исполнил новогоднюю мечту 12-летнего Вани Кузьмина — мальчик смог побывать в роли машиниста, а для 14-летней Марии Макаровой Глава республики организовал катание на лошадях в Новочебоксарской спортивной школе.