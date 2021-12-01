«Сокол» берет реванш. Правда, только частичный…

Серия из восьми поражений подряд для подопечных Сергея Нуржанова должна была когда-то закончиться… И самым подходящим для этого моментом была домашняя встреча с командой «Металлург» из Череповца.

Оба коллектива хорошо знали силы друг друга — ведь буквально неделю назад новочебоксарцы завершили продолжительную выездную серию в Череповце. Тогда «Соколу» пришлось несладко: команда проиграла оба матча и отправилась домой готовиться к реваншу.

Обычно молодежный хоккей отличается от взрослого своей безрассудностью и большим количеством заброшенных шайб. Нужно сразу сказать — в нынешнем противостоянии голов по хоккейным меркам оказалось немного, но зрителям на трибунах, поддерживающим новочебоксарцев, было на что посмотреть. Несмотря на дефицит забитых шайб, азарта и скорости на площадке хватало сполна: хоккеисты обеих команд боролись на каждом сантиметре льда, если нужно, проводили силовые приемы, чтобы остудить пыл отдельных личностей. Вообще в первом матче спортсмены очень часто удалялись, набрав 42 минуты штрафа на обе команды. Дважды хоккеисты «Сокола» преуспели в реализации большинства — и оба раза автором удачных атак был защитник Олег Михайлов. По ходу встречи случались и серьезные потасовки, которые чуть не доходили до драк, но арбитры матча пресекали ненужную активность — свои умения нужно показывать на площадке, при атаке на ворота соперника или в защите своих собственных…

Как ни старались гости отыграться, но не смогли — победив 2:0, «Сокол» прервал серию поражений. А вот второй матч сразу пошел не по хозяйскому сценарию. Уже в дебюте встречи гости повели в счете, но спустя некоторое время у «Сокола» нашелся ответ в виде шайбы Виктора Буракова. Казалось, что матч двигался к закономерной ничьей в основное время, но мы знаем, что хоккей — вещь непредсказуемая, а молодежный — вдвойне… За несколько минут до финального свистка гости из Череповца забросили вторую шайбу, и тут уже впору было вывешивать белый флаг, но… При слаженной поддержке трибун на предпоследней минуте новочебоксарцы сравняли счет — в очередной раз отличился лучший бомбардир клуба Никита Матросов.

В итоге игра перешла в дополнительное время, в котором победитель не был выявлен, и исход поединка решался в послематчевых бросках. Здесь чаша весов склонилась в пользу гостей из Череповца, победивших со счетом 3:2.