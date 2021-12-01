Женский футбол поддержат и рублем, и инвентарем

Российский футбольный союз подвел итоги конкурса грантов на развитие женского футбола в стране. Среди его победителей — и представители Чувашии.

В конкурсе РФС участвовали учреждения, обладавшие статусом детского футбольного центра. Всего было представлено 36 заявок, грант на миллион рублей получат 20 спортивных организаций, в том числе и спортивная школа по футболу Минспорта Чувашии. «Благодаря гранту появится дополнительная возможность развивать женский футбол», — подчеркнул министр спорта республики Василий Петров. По его словам, деньги будут направлены на обеспечение юных футболисток инвентарем и экипировкой, также серьезную поддержку окажут и работающим с ними тренерам.

Министр также отметил, что в республике уделяют серьезное внимание развитию футбольной инфраструктуры. «Только за последние два года при муниципальных спортшколах, где есть отделения футбола, построено 10 полноразмерных футбольных полей, и эта работа будет продолжена, — сообщил Василий Петров. — В планах — построить в ближайшие годы крытые футбольные манежи в Чебоксарах и Шумерле».

Кстати

С 2020 года футбол входит в число 15 базовых видов спорта, развивающихся в республике при финансовой поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».