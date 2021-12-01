Чувашия заручилась поддержкой Минфина и Минцифры РФ

На прошлой неделе у Главы Чувашии Олега Николаева состоялись две важных встречи в Москве. На них обсуждались вопросы развития отраслей экономики Чувашии и внесение изменений в Индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Разговор с руководителем Минфина России Антоном Силуановым шел о реализации поручений Президента страны по достижению целевых показателей уровня зарплаты бюджетников, предусмотренных майскими Указами, о компенсации удорожаний по объектам, которые строятся в рамках нацпроектов и сдаются в этом году. Очень подробно был обсужден ход реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии и пути повышения эффективности этой программы.

«Мы договорились эти консультации продолжить, ну и, конечно же, заручились поддержкой Антона Германовича. Министерство финансов Российской Федерации и дальше очень внимательно будет изучать предложения Чувашской Республики. Несомненно, для нас это очень важно», — отметил Олег Николаев.

Состоялась также встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Речь на ней шла о включении в Индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы мероприятий, направленных на цифровую трансформацию отраслей экономики и развитие инфраструктуры связи в сельских населенных пунктах.

По словам Олега Николаева, в республике рассчитывают, что высокая доступность интернета даст мультипликативный эффект для экономики региона. Качественный доступ к сети связи позволит обеспечить удаленную работу на дому, увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, мероприятия по ускоренному развитию инфраструктуры связи позволят привлечь дополнительные инвестиции.

Как сообщают в пресс–службе Администрации Главы республики, Максут Шадаев выразил готовность поддержать проекты Чувашии, на которые есть запрос в регионе и которые в дальнейшем могли бы быть тиражированы на другие регионы страны.