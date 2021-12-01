Ядринский и Моргаушский районы посетили члены президиума Высшего экономического совета

Поддержка предпринимателей — залог развития экономики муниципалитетов

Такие рабочие визиты помогают понять потенциал развития муниципалитетов на месте.

Флагманы экономики Ядринского района — мясокомбинат, молочный и спиртовой заводы. Ключевая задача предприятий — освоить новые рынки сбыта, увеличить ассортимент продукции в магазинах федеральных сетей. Один из крупных инвестиционных проектов в муниципалитете — ввод линии розлива молока в ПЭТ-бутылки. Так на производстве создали еще 20 новых рабочих мест. В Ядрине работает и швейная фабрика, которую тоже посетили члены Высшего экономического совета. Актуальный вопрос для предпринимателей — нехватка квалифицированных кадров. Решением этой проблемы могут стать специализированные курсы для швей, которые намерены организовать в районе. В специалистах нуждаются и другие предприятия.

«Вопрос нехватки кадров в муниципалитетах будет изучен на одном из заседаний Высшего экономического совета Чувашии. Для этого мы проведем соответствующие опросы, чтобы подготовить подробный анализ. Нехватка кадров характерна для всех муниципалитетов», — отметил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков.

Члены ВЭС посетили и предприятия Моргаушского района — завод «Сеспель», предприятие по производству стекла в Моргаушах. Развиваться стекольщикам помогает государственная поддержка — предпринимателям, в частности, помогли с приобретением оборудования. Теперь это предприятие поставляет свою продукцию даже в Якутию. Спросом в других регионах пользуются и камины, которые также выпускают на одном из моргаушских заводов.

Посетив предприятия, депутат Госдумы Анатолий Аксаков и вице-премьер Дмитрий Краснов встретились с предпринимателями. Одна из принципиальных задач рабочих визитов в муниципалитеты — выявить проблемные вопросы, чтобы сконцентрироваться на их решении.

«Хочется довести направления нашей политики, связанной с малым и средним бизнесом. Мы хотим найти «белые пятна», на которые нужно обратить внимание, — где и как бизнес может получить дополнительные меры поддержки. Мы меры поддержки сейчас разбили условно на три блока — от 5 миллионов рублей до 50 миллионов и свыше 50 миллионов рублей. Получить поддержку сегодня реально, главное, желание. К примеру, мы начали возмещать часть затрат за приобретенное оборудование — это очень хорошая мера, которая пользуется спросом», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Отметим, вопросы развития Ядринского и Моргаушского районов будут обсуждаться на ближайшем заседании Высшего экономического совета.

Дмитрий Ковалев