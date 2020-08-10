Программа социально-экономического развития Моргаушского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Моргаушского района от 10.08.2020 № 728

О РАЙОНЕ

Моргаушский район образован в 1944 году. Территория района вытянута с севера на юг на 41 км, а с запада на восток на 23 км, сообщают в администрации района.

Моргаушский район граничит с Чебоксарским, Красноармейским, Аликовским, Ядринским районами республики и Горномарийским районом Республики Марий Эл. Районный центр — с. Моргауши — расположен в 47 км от cтолицы Чувашской Республики г. Чебоксары.

В районе 177 населенных пунктов, 16 сельских поселений. Территория района составляет 84,5 тыс. га.

Район имеет уникальное расположение по отношению к важнейшим российским и республиканским транспортным артериям: территорию пересекает автотрасса Москва — Казань, рядом же находится и железная дорога, имеются прекрасные возможности для использования водного транспорта.

Рельеф района сложен и разнообразен: на общем равнинном фоне встречаются возвышенные участки и понижения, долины рек и глубокие овраги.

В жизнедеятельности людей важное место занимают водные протоки. Наиболее крупными реками района являются Моргаушка, Сорма, Штранга, Юнга, Сундырка, Парат. Север района пересекает крупнейшая река Волга. Ее протяженность на территории района составляет почти 20 км.

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Главный приоритет в сфере реализации муниципальной программы — устойчивый рост качества жизни населения Моргаушского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение качества жизни населения

путем:

— комплексной модернизации, поэтапного развития, благоустройства улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения в Моргаушском районе;

— создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

— поддержки в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории Моргаушского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

— обеспечения гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Моргаушском районе;

— повышения уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей природной среды;

— обеспечения доступности качественного образования;

— обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Моргаушского района, оптимизация долговой нагрузки на бюджет Моргаушского района;

— повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

— приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;

— строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

— уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

— улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

— ликвидация объектов накопленного экологического ущерба;

— повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

— совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования.

Программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий (проектов) муниципальной программы

Коммерческие и инфраструктурные проекты, планирующиеся к реализации в период 2020-2025 гг.

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 16 проектов инфраструктурной направленности и 10 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 1375,45 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 1097,24 млн рублей, за счет бюджета Чувашской Республики и бюджета Моргаушского района — 273,21 млн рублей, за счет внебюджетных источников — 5,00 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 254,10 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Объем финансирования проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, в период с 2020 года по 2025 год будут предусмотрены денежные средства в размере 1375,45 млн рублей:

— В сфере дорожного хозяйства в период с 2020 по 2025 год будут выделены финансовые средства в размере 30,5 млн рублей.

— В сфере жилищно-коммунального хозяйства в период с 2020 по 2025 год будут выделены денежные средства в размере 31,2 млн рублей.

— В сфере здравоохранения в период с 2020 по 2025 год будут предусмотрены финансовые средства в размере 409,45 млн рублей.

— В сфере культуры в период с 2020 по 2025 год будут предусмотрены финансовые средства в размере 381,0 млн рублей.

— В сфере образования в период с 2020 по 2025 год будут предусмотрены денежные средства 394,0 млн рублей.

— В сфере физической культуры и спорта в период с 2020 по 2025 год будут предусмотрены 29,8 млн рублей.

— В сфере экологии в период с 2020 по 2025 год будут предусмотрены финансовые средства 99,5 млн рублей.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)

В период с 2020 по 2025 год в рамках программы будет реализовано 16 проектов инфраструктурной направленности и 10 коммерческих проектов с общим объемом финансирования 1629,55 млн рублей.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 1375,45 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 1097,24 млн рублей, за счет бюджета Чувашской Республики и бюджета Моргаушского района — 273,21 млн рублей, за счет внебюджетных источников — 5,00 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 254,10 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 1375450,0 тыс. рублей.

Из них средства:

федерального бюджета — 1097240,0 тыс. рублей.

В том числе:

в 2020 году — 67700,0 тыс. рублей;

в 2021 году — 199300,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 368920,0 тыс. рублей;

в 2023 году — 284880,0 тыс. рублей;

в 2024 году — 176440,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году — 0,0 тыс. рублей;

бюджета Чувашской Республики и бюджета Моргаушского района — 273210,0 тыс. рублей.

В том числе:

в 2020 году — 48200,0 тыс. рублей;

в 2021 году — 95400,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 85080,0 тыс. рублей;

в 2023 году — 35240,0 тыс. рублей;

в 2024 году — 9290,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году — 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников — 5000,0 тыс. рублей.

В том числе:

в 2020 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 2000,0 тыс. рублей;

в 2023 году — 3000,0 тыс. рублей;

в 2024 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 0,0 тыс. рублей.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Строительство наружного освещения на автомобильной дороге «Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск» на участках км 1 + 170 — км 10+561 и км 15+250 — км 36+266 (выборочно) с пешеходными переходами на км 17+321, км 34+821, км 28+174. 2020 год.

2. Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Сура» на участке км 3+441 — км 5+010 (выборочно) и тротуаров с устройством пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 4+474, км 4+664. 2022 год.

3. Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Моргауши — Тораево — Сура на участке км 17+911 — км 20+028 с устройством пешеходного перехода на км 19+885. 2023 год.

ЖКХ

1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения (электроснабжение). 2020 год.

2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения (наружный газопровод). 2020 год.

3. Строительство объекта «Канализационные сети и очистные сооружения в д. Ярабайкасы Моргаушского района». 2022 год.

4. Строительство системы водоснабжения деревни Чураккасы Ильинского сельского поселения. 2021 год.

КУЛЬТУРА

1. Строительство объекта «Культурно–досуговый центр в с. Моргауши Моргаушского района». 2022-2023 годы.

2. Строительство объекта «Сельский Дом культуры на 150 мест в д. Ярабайкасы Моргаушского района». 2021 год.

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Строительство объекта «Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района». 2020-2021 годы.

2. Строительство объекта «Пристрой с пищеблоком и спортивным залом к зданию МБУ «Шомиковская ООШ». 2021 год.

3. Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест в д. Москакасы Моргаушского района». 2021-2022 годы.

ЭКОЛОГИЯ

1. Строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов близ д. Ивановка Моргаушского района». 2022-2023 годы.

Печатается в сокращении. Полный текст — на сайте Минэкономразвития республики.