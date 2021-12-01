Команда Чувашии достойно выступила на чемпионате «Worldskills»

От плотницкого дела до робототехники

Благодарности Главы Чувашии получили на днях победители и призеры IX национального чемпионата «Молодые профессионалы». Совсем немного баллов не хватило нашей команде, чтобы в общем зачете войти в десятку самых сильных региональных сборных России.

Финал чемпионата проходил еще в конце лета в Уфе. На площадках конкурса участники показали свои способности в самых разных профессиях — от плотницкого и столярного дела до промышленной автоматики и мобильной робототехники.

Чувашию представляли 27 конкурсантов по 17 компетенциям. По итогам испытаний сборная республики завоевала две золотые, две серебряные, три бронзовые медали и девять медальонов «За профессионализм». К слову, последние награды присуждаются участникам, набравшим не менее 700 баллов и подтвердившим свою профессиональную квалификацию.

«13-е место, которое команда Чувашии занимает среди 76 субъектов РФ, — это высокий результат, но нам еще есть куда расти», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев на онлайн-встрече с молодыми профессионалами. По видеосвязи руководитель региона поблагодарил молодых людей за активность, усердие и целеустремленность и отметил, что необходимо продолжать совершенствовать свои навыки. Особые слова признательности Олег Николаев выразил наставникам молодых профи.

Кстати, по Указу Главы Чувашии от 13 февраля 2018 года победителям национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» полагается вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

За серебряную медаль участнику чемпионата дают 40 тыс. рублей, и на 10 тыс. меньше — за бронзовую. 20 тыс. рублей получают обладатели медальонов. Такими же суммами, исходя из занятого учеником места, поощряются и наставники.