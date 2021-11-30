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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Дан старт проекту «УПК 21 — Учебно-производственные классы». Он поможет наладить работу по ранней профориентации детей, чтобы выявлять интересы подрастающего поколения. Это часть масштабного профориентационного проекта — создания единого образовательного пространства «Школа-Техникум/ВУЗ-Предприятие». Участниками «УПК 21 — Учебно-производственные классы» станут Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж и несколько чебоксарских школ… В дальнейшем планируется расширить границы проекта по востребованным для Чувашии направлениям: «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика», «IT».

 

Опубликовано: 1 декабря 2021 г.


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