ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Дан старт проекту «УПК 21 — Учебно-производственные классы». Он поможет наладить работу по ранней профориентации детей, чтобы выявлять интересы подрастающего поколения. Это часть масштабного профориентационного проекта — создания единого образовательного пространства «Школа-Техникум/ВУЗ-Предприятие». Участниками «УПК 21 — Учебно-производственные классы» станут Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж и несколько чебоксарских школ… В дальнейшем планируется расширить границы проекта по востребованным для Чувашии направлениям: «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика», «IT».