Более 63% чебоксарцев проголосовали за установку памятника Николаю Ашмарину

На портале «Открытый город» завершилось голосование по вопросу установки памятника создателю словаря чувашского языка, российскому и советскому языковеду, тюркологу Николаю Ашмарину. Всего в опросе приняли участие 1708 пользователей портала. По итогам голосования более 63% опрошенных согласны с мнением, что память о таком человеке должна быть увековечена. В свою очередь, практически 23% участников опроса отдали решение на откуп специалистам и только 13% респондентов не видят необходимости в установке памятника.