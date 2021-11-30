Более 63% чебоксарцев проголосовали за установку памятника Николаю Ашмарину

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На портале «Открытый город» завершилось голосование по вопросу установки памятника создателю словаря чувашского языка, российскому и советскому языковеду, тюркологу Николаю Ашмарину. Всего в опросе приняли участие 1708 пользователей портала. По итогам голосования более 63% опрошенных согласны с мнением, что память о таком человеке должна быть увековечена. В свою очередь, практически 23% участников опроса отдали решение на откуп специалистам и только 13% респондентов не видят необходимости в установке памятника.

Опубликовано: 1 декабря 2021 г.


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