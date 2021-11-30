Победители «Большой перемены» рассказали, на что потратят денежные призы

Всем кейсам вопреки

В Чувашию из Крыма на днях вернулись школьники, дошедшие до суперфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Позади у них почти семь с половиной месяцев упорного труда, мозгового штурма, переживаний и самых ярких, счастливых и незабываемых впечатлений. Своими успехами, эмоциями и планами на будущее с журналистами поделились умники и умницы из Чебоксар…

Баллы за задания

Напомним, что «Большая перемена» — масштабный федеральный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель его — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны, показать знания и таланты в решении нестандартных ситуаций самых разных сфер жизни. По сути, молодежь оттачивает навыки, которые им пригодятся в современной жизни для того, чтобы стать успешным человеком: умение общаться и креативно мыслить, быть лидером и слаженно работать в команде.

Испытания «Большой перемены» начались еще весной: ребята проходили дистанционные и очные туры, во время которых защищали свои «домашние» проекты и выполняли так называемые кейсы (задания). В финал, который прошел на базе Международного детского центра «Артек» с 9 по 13 ноября, вышли 1,5 тыс. школьников, в том числе 15 человек из Чувашии.

В «Артеке» юноши и девушки из разных регионов создавали командные проекты в таких сферах, как искусство, творчество, образовательные технологии, среда обитания и общество. Все идеи молодежи были направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей в России.

Креативность ребят оценивали эксперты: ставили баллы за личные качества, когнитивную гибкость, то есть способность быстро принимать решения, а также за защиту командного проекта и выполнение кейсов. Лучше всех из чувашских ребят с заданиями справились пять старшеклассников, они и стали победителями: две одиннадцатиклассницы из Шумерли и Комсомольского района, а также трое ребят из Чебоксар, с которыми нам и удалось побеседовать…

Подспорье для стартапов

Встреча с чебоксарскими победителями, а также двумя призерами и их наставниками прошла в школе № 56, где учится один из уникумов «звездной пятерки» Игорь Александров. Надо сказать, что в этом проекте юноша — опытный «боец». В прошлом году Игорь тоже одержал победу. Тогда, как десятиклассник, он получил в награду 200 тыс. рублей. Кстати, их он потратил на покупку компьютера для учебы и на дополнительное образование. А в этом году, как ученик 11-го класса, Игорь получил грант уже в миллион рублей.

СПРАВКА «СЧ» Впервые Всероссийский конкурс «Большая перемена» был проведен в 2020 году. Тогда он объединил более миллиона школьников со всех уголков страны. А в этом году в проекте участвовали уже около 2,5 млн детей. Возросло и количество участников из Чувашии: по данным регионального Минобразования, если в 2020 году в конкурсе приняли участие около 3 тыс. школьников нашей республики, то нынче их было почти в 3,5 раза больше.

Воспитанник чебоксарского «Кванториума» планирует поступить в вуз одного из крупных городов России и связать свою жизнь с предпринимательством, возможно даже с бизнес-индустрией и управлением инновационными проектами. Ну а реализовывать стартапы без финансовой «подушки» молодому человеку трудно, тут и пригодится выигрыш. Идей же у Игоря, как говорится, полна коробочка. За два года участия в «Большой перемене» он познакомился со многими успешными людьми, научился добиваться целей и решать самые сложные жизненные ситуации, а главное — поверил в себя.

В нынешнем финале группе Игоря достался кейс (блок заданий) в сфере творчества и искусства. Вместе с единомышленниками ему нужно было разработать проект, благодаря которому культура стала бы доступнее обычному обывателю. Так в голове молодого мыслителя родился план создания многофункционального мультимедийного центра, где люди самых разных возрастов, независимо от своего социального положения, могли бы попробовать себя в роли режиссеров, сценаристов, актеров и имели бы доступ к самому современному оборудованию. И это лишь облик идеи, а сколько задач нужно было решить, чтобы она обрела четкие очертания и имела право на жизнь…

«Понравилось на конкурсе все, — поделился впечатлениями Игорь. — Каждое конкурсное задание, каждое событие, каждая встреча были очень полезными для меня».

Не робея, идти к своей цели

Согласна с «коллегой» и девятиклассница 44-го лицея Майя Дмитриева, победившая в конкурсе. «Большая перемена» — это не только денежный приз, но и большой опыт, который пригодится в будущем», — заметила лицеистка. Конкурс научил ее верить, что в жизни нет ничего невозможного, главное — идти вперед и достигать своей цели.

На успешное будущее нацелена теперь и десятиклассница Яна Семенова из гимназии № 2. «Всем ребятам, кто все еще сомневается, принимать ли участие в конкурсе, советую не робеть: если усердно трудиться и верить в себя, все получится», — воодушевила девушка.

И Майя, и Яна как победительницы суперфинала в группе 8-10 классов удостоились награды в 200 тыс. рублей. Яна мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова и, как ее родители, стать врачом. Приз от «Большой перемены» она сохранит для дальнейшего обучения и воплощения своей мечты. Не намерена тратить заработанный грант впустую и Майя: если не помешает пандемия, на эти средства она планирует отправиться в образовательный тур в другую страну, чтобы совершенствовать иностранные языки, ведь свое будущее девушка планирует связать с международной дипломатией.

Под чутким руководством наставников

Много теплых слов благодарности говорили ребята своим учителям-наставникам, которые помогли им подготовиться к конкурсу и достойно пройти все его испытания.

«Пока дети усердно трудились, наставники со всей России делали все возможное, чтобы помочь своим ученикам», — рассказала учитель обществознания, заместитель директора лицея № 44 Елена Егорова. Наставники помогали ребятам прежде всего с технической стороны: грамотно готовить проекты, направлять, где искать информацию, как оформлять работу и так далее. Однако написать за ученика работу педагоги, конечно же, не могли, в содержательной части ребята «креативили» сами.

Кстати, «Большая перемена» за подготовку победителей поощряет и наставников. Как сообщили в Минобразования Чувашии, премия составляет 150 тыс. рублей. Награждаются также и школы, чьи ученики наиболее активно участвуют в конкурсе. В этом году, например, топ-30 школ страны с наибольшим количеством финалистов и победителей получили по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Школ Чувашии среди них пока нет, однако в следующем году и ученики, и учителя, и образовательные учреждения намерены бороться за новые победы.

МНЕНИЯ

НИКОЛАЙ ЖУКОВ, директор чебоксарской школы № 56:

«Победа в «Большой перемене» — серьезное достижение на уровне страны. Этот конкурс не совсем привычный в нашем понимании, он не проверяет уровень знаний школьников, их теоретические знания, а оценивает общий уровень интеллекта, эрудицию, способность коммуницировать и применять нестандартные решения в жизни. Конечно, это оценка общей работы и учеников, и педагогов, и школы, но, прежде всего, конкурс требует большой самоотдачи именно от ребят: именно их стремление покорять новые вершины и огромное желание победить являются залогом успеха».

КРИСТИНА ЛЕОНТЬЕВА, призер «Большой перемены»:

«Участвовала в конкурсе второй раз. Несмотря на то, что не удалось победить, я не расстроилась, само участие в финале — уже большая награда, мы познакомились с ребятами со всей страны, провели незабываемое время в «Артеке». Надеюсь, удастся взять реванш в следующем году».