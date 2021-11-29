В Чувашии планируют ускорить решение проблемы аварийного жилья

На заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер РФ Марат Хуснуллин презентовал новую программу переселения из аварийного жилфонда, признанного таковым с 1 января 2017 по 1 января 2021 года. Ее уже поддержал Президент Владимир Путин.

Программа нацелена на расселение примерно 11,6 млн кв. м аварийного жилья. Благодаря ее реализации новые квартиры смогут получить более 600 тысяч россиян. Средства на эти цели уже заложили в федеральный бюджет на будущий год.

Власти сообщили, действующую программу расселения в стране реализуют с опережением: за 2019–2021 годы расселено более 4 млн кв. м. В новые дома переехали 245 тысяч россиян. Это 134% от плана за указанный период.

О планах по досрочному завершению действующей программы расселения аварийного жилфонда в регионе правительство Чувашии заявило еще в начале года. Она была рассчитана до 2025 года, но в республике ее хотят завершить на 1,5 года раньше.

После этого в республике досрочно приступят к реализации новой программы переселения из аварийного жилья. Такую задачу Глава республики Олег Николаев поставил региональному Минстрою совместно с главами администраций муниципальных образований. «Последовательность очень четкая — закрываем действующую программу, приступаем к новой», — отметил он.

«Планируется, что в Чувашии реализация новой программы позволит расселить людей из 72 тыс. кв. м аварийного жилья. Она затронет почти 300 домов и порядка 4 тысяч семей. Наибольшее количество аварийных зданий находятся в малых городах республики: Козловке, Шумерле, Алатыре и Ядрине. По предварительной оценке бюджет программы составит более 3 млрд рублей», — сообщил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

Добавим, в этом году для реализации второго этапа действующей программы переселения граждан планируется переселить еще 34 семьи из двух аварийных домов в городе Шумерле. Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся доме, ввод в эксплуатацию которого запланирован на декабрь этого года.

Отметим, актуальные проблемы в жилищной сфере в правительстве решают комплексно. В центре особого внимания не только расселение аварийного жилищного фонда, но и обеспечение жильем льготных категорий граждан, поддержка ипотечных заемщиков, представителей строительной отрасли.

В этом году в России ожидается рекордный ввод в эксплуатацию нового жилья — около 86 млн кв. м. Текущий показатель ввода жилья — 72,5 млн кв. м, это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Чувашии по итогам девяти месяцев текущего года в эксплуатацию введено 507,9 тыс. кв.м жилья, что составляет 137% к уровню 2020 года и 71% к плану 2021 года. Из этого числа объемы многоквартирного жилья составляют 269,3 тыс. кв.м. (99,7 % к 2020 г.), индивидуального жилищного строительства – 238,6 тыс. кв.м,, что превышает значение 2020 года более, чем в 2 раза.