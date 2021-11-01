Прокуратура добилась присвоения 88-летней жительнице Чебоксар статуса ветерана войны

Прокуратура Московского района провела проверку по обращению дочери престарелой местной жительницы с просьбой оказать содействие ее матери в присвоении ветеранского звания. Дело в том, что отдел социальной защиты населения в удовлетворении этой просьбы отказал, ссылаясь на неподтвержденный факт работы в тылу с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Поскольку женщина не имела возможности получить документы, подтверждающие факт ее работы в период войны и самостоятельно подготовить исковое заявление в связи с преклонным возрастом, прокуратура выступила в защиту ее прав.

В ходе рассмотрения искового заявления прокуратура обеспечила участие в суде свидетелей, подтвердивших факт работы гражданки в тылу колхозницей с 1 января 1944 по апрель 1945 года. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены — за женщиной признано право на присвоение ветеранского звания, а на орган социальной защиты населения возложена обязанность обеспечить ее всеми установленными льготами.