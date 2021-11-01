Алексей АНДРЕЕВ, гендиректор «Автобан»: Безупречное качество и сроки строительства магистралей гарантируем

«Мы и дальше пойдем: на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск — мощная опорная сеть будет по всей европейской части России», — поздравляя дорожных строителей с успешным завершением работ, заявил Президент России Владимир Путин на открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги. Долгожданный автомобилистами страны старт движению по новой дороге состоялся 8 июля. Отрадно, что далекое, казалось бы, от Чувашии событие эхом отзывается и у нас.

«На Казань» — через Чувашию

Говоря «на Казань», Президент, безусловно, имел ввиду автомагистраль М-12, строительство которой сегодня набирает обороты. Участок будущей скоростной трассы пройдет и через Чувашию — 94 км от границы с Нижегородской областью до Татарстана. Он пересечет земли шести районов республики — Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского. Выполнение работ 6-го этапа стройки — строительство дороги до ее пересечения с федеральной автотрассой А-151 — возложено на ДСК «Автобан».

Это та самая дорожно-строительная компания, которая на себе, можно сказать, вынесла основную часть строительства ЦКАД — ее протяженность составляет 336 км, 200 из которых построил как раз строительно-инвестиционный холдинг «Автобан». В ноябре 2020 г. он сдал в эксплуатацию ЦКАД-3 (дорога прошла по Подмосковью и соединила платную автомагистраль М-11 «Москва — Санкт-Петербург» с пересекающей Чувашию автодорогой М-7 «Волга»), а в декабре открыл движение на ЦКАД-4 и ЦКАД-3-5 — соединительном участке протяженностью 7,8 км. В июне 2021 г. были введены в эксплуатацию последние 25 км — «кольцо» полностью замкнулось.

Что за компания пришла в Чувашию, какие ее возможности и чего от нее ожидать — эти вопросы, конечно, интересуют наших читателей. Попробуем на них ответить. В том числе — используя опыт ее работы на ЦКАД. Как отмечают специалисты холдинга, все прогрессивные технологии, которые применяются в современном дорожном строительстве и были использованы на Центральной кольцевой, будут транслироваться и на М-12 — тем интересней вклад «Автобана» в сооружение ЦКАД.

Кстати, строительство Центральной кольцевой стало еще одним успешным опытом концессии ДСК «Автобан». Потому, по мнению руководства холдинга, этот опыт государственно-частного партнерства был бы полезен и на региональном, муниципальном уровнях, поскольку протяженность региональных дорог в 10 раз превышает аналогичный показатель федеральных трасс — 508 тыс. км против 57 тыс. км.

Визитная карточка магистралей России

Значение ЦКАД трудно переоценить. Дорога включает Россию в главные международные коридоры, станет мощным драйвером развития экономики московского региона. Уже сейчас она стала настоящим спасительным кругом для Москвы, задыхавшейся в пробках, поскольку ранее в МКАД упирался транзитный и большегрузный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Взяв на себя до 40 тыс. единиц транзитного транспорта ежедневно, ЦКАД разгрузит «вылетные» магистрали и МКАД.

Можно догадаться, каких усилий это стоило строителям. Чтобы сдать ЦКАД-4 досрочно, на объекте ежедневно трудились почти 4 000 человек и 680 единиц строительной техники! На стыке первого и четвертого пусковых комплексов была возведена одна из крупнейших в России транспортных развязок, общая длина сооружений которой составляет 2,5 км, а вес — 12,5 тыс. тонн. Потому генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев безгранично благодарен тем людям, результатом труда которых и стал грандиозный проект:

— Участие в строительстве таких масштабных и значимых для всей страны объектах — огромная ответственность, колоссальный труд и одновременно гордость, возможность проявить высокий профессионализм и опыт. Я благодарю всех, кто принял участие в этом проекте. Его успешная реализация говорит о том, что мы на правильном пути, и впереди нас ждут новые победы. Сегодня мы не только официально сдали ЦКАД, мы открыли новую главу в истории автомобильных дорог России.

ЦКАД по праву является новой визитной карточкой автомобильных дорог России. И статус первой отечественной цифровой магистрали, самого инновационного дорожного проекта страны — тоже заслуженный.

Трасса протянулась вокруг Москвы в 30-50 км от МКАД. 4 полосы технической категории IА, по две полосы в каждом направлении, с расчетной скоростью движения 140 км/ч. Интеллектуальная транспортная система ЦКАД включает Центральный пункт управления, систему взимания платы «свободный поток» (первый в стране пункт сбора оплаты «свободный поток» появился именно здесь), 76 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру АСУДД и 7 метеостанций. Именно пункты платежа на трассах сводили на нет скоростные допуски таких перегонов — пробки, остановки, очереди. Здесь же при подключении системы «свободный поток» антенны распознают транспондеры, камеры на полной скорости считывают номерной знак машины и количество осей. Операторы ЦПУ в режиме реального времени обрабатывают данные, поступающие с камер, датчиков и метеостанций. Если метеостанции сообщают о приближении дождя или снега, операторы направляют спецтехнику для обработки дороги, не дожидаясь, пока она станет скользкой или образуется гололедица. Если на любом участке ЦКАД автомобиль остановился из-за поломки или аварии, операторы немедленно вызывают бригаду аварийных комиссаров.

М-12: «умная» и скоростная

«Умной» станет и М-12: все перечисленные выше высокие технологии — от «свободного потока» до метеостанций — будут и на скоростной магистрали «Москва — Казань». При возведении земляного полотна, а также при устройстве основания дорожной одежды, объясняют специалисты «Автобана», используется 3D-технология, что позволяет повысить производительность механизмов, исключить возникновение неровностей, отклонений от высотных отметок и, следовательно, уменьшить сроки производства работ. Верхний слой проезжей части устраивается из SMA-16 на битумном вяжущем PG70-28. Покрытие обладает повышенной долговечностью, более высокими эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к разрушениям под воздействием транспортного потока и климатических условий, снижает уровень шума от движения транспорта.

Магистраль будет соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения летом 130 км/ч, в зимний период — 110 км/ч. Дорога представляет собой четыре полосы движения — по две в каждую сторону, с разделительными барьерами и с полным освещением на протяжении всей трассы.

Строителям предстоит установка 132 водопропускных труб, а также более полсотни искусственных сооружений — мостов, путепроводов, экодуков. Дорога будет оснащена шумозащитными экранами. Уникальным сооружением станет мост через Суру — со 126-метровым основным пролетом, а общая длина мостового перехода составит более 1 км. На М-12 не будет тормозящих движение второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, что и позволит транспорту развивать высокую скорость и сократить время в пути в города, расположенные на магистрали. До Москвы из Чебоксар, обещают, можно будет доехать за 6-7 часов вместо нынешних 9-10.

Автомагистраль станет частью создаваемого международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» общей протяженностью около 8 тыс. км. В том числе по российской территории — 2,5 тыс. км. А почти 800-километровая М-12 свяжет 17 крупнейших региональных центров: в зоне ее тяготения проживает более 60% населения России. Она позволит развить экономический потенциал агломераций и создаст новые рабочие места, разгрузит населенные пункты от транзитного трафика и увеличит грузовой поток между регионами.

Плюсы для районов и региона

Раньше подобный проект в республике назвали бы стройкой века — и были бы правы. Сравнимых по масштабам работ объектов в новой истории региона еще не было. Потому и внимание к стройке со стороны руководства республики — особое. Глава региона Олег Николаев сам возглавил штаб строительства. При этом он не раз говорил о том, что ввод магистрали положительно отразится на экономике региона. Это и объекты придорожного сервиса, которые должны появиться на прилегающих к магистрали территориях, и туристы, в полку которых должно прибыть, и рабочие места для жителей республики и многое другое.

Солидарны с Главой и местные власти. В недавнем разговоре с корреспондентом газеты ответственный за сферу строительства заместитель главы администрации Комсомольского района Александр Краснов высоко оценил возможности, которые открывает для района планируемая развязка на пересечении магистрали с автотрассой А-151:

— Она позволит с территории Комсомольского района беспрепятственно заезжать на новую магистраль и съезжать с нее. Это послужит тому, что через нас на магистраль потянутся не только автомобили с чувашским номерами, но и автотранспорт граничащих с республикой регионов. Плюс к тому — развитие инфраструктуры торговли, сферы услуг. Могу предположить, что у нас появятся логистические центры для разгрузки и загрузки грузов, прибывающих и отправляемых по скоростной магистрали — все на пользу экономике района. А это дополнительные инвестиции, налоги в местный бюджет и, конечно, новые рабочие места.

Такого же мнения заместитель главы администрации Канашского района Екатерина Филиппова, отвечающая за развитие инфраструктуры:

— Так и напишите: мы счастливы и довольны! — пошутила она. — А если серьезно, нам очень повезло, что будет построена развязка на территории соседнего с нами Комсомольского района — это совсем рядом, на границе с нашим районом. С вводом скоростной магистрали в эксплуатацию, можно сказать, через нас будет проезжать вся Россия, что, уверена, положительно скажется на экономике Канашского района и республики в целом. Логистика, автозаправки, кафе, гостиницы и т.д. — рассчитываем на развитие всей инфраструктуры, присущей придорожному сервису, что должно принести оживление в сферу нашего малого бизнеса.

Она тоже рада новым рабочим местам, которые появились с началом строительства М-12: «Подрядчики с самого начала говорили о готовности привлекать к работам по возведению дороги местные организации, предпринимателей региона. Отрадно, что жители Канашского района уже трудоустраиваются на стройку — для нас это очень важно». При этом в администрациях каждого из районов, территории которых пересечет магистраль, акцентируют внимание на том, что запуск в эксплуатацию магистрали М-12 заметно сближает нас с Москвой. За счет уменьшения расстояния и увеличения скорости передвижения время в пути в первопрестольную сокращается в полтора, а то и в два раза.

Кстати, кое-где дивиденды от большой стройки уже очевидны. Помимо штаба строительства на территории производственной базы вблизи г. Шумерля ДСК «Автобан» размещает общежития — для рабочих на 1000 человек и для сотрудников ИТР на 100 человек, вагон-городок из 60 вагонов, лаборатория и лабораторные посты, АБЗ и площадку для хранения инертных материалов. Безусловно, их компания разбирать не станет — после завершения строительства они останутся на шумерлинской земле.

Вопросы, конечно, возникают, но они решаются в рабочем порядке. Об этом еще в начале июня говорил Глава региона Олег Николаев и в интервью главному редактору нашей газеты Владимиру Васильеву. Олег Алексеевич обратил внимание на важную тему сохранения наших республиканских дорог, по которым ездит тяжелая техника, привлеченная к строительству М-12: «местные дороги не рассчитаны на такой вес и, соответственно, разрушаются», «поэтому очень важно, чтобы они остались в рабочем состоянии, чтобы у нашего населения было только приятное послевкусие от строительства такого глобального объекта». Сказал Олег Алексеевич и о важности сохранения экологии, обустройства переходов для домашнего скота, диких животных. Отрадно, что «эти направления на сегодняшний день в работе — со стороны и генподрядчика, и проектировщика есть понимание, что все эти детали надо учесть».

Сплоченная команда не подведет

Одна из таких деталей — возможное строительство на территории республики еще одной развязки. Пока предусмотрены две — в Шумерлинском и Комсомольском районах. Руководство Чувашии настаивает на третьей — в Ибресинском районе. Об этом Олег Николаев сказал и на недавнем совещании с участием Вячеслава Петушенко, председателя правления ГК «Автодор» — заказчика строительства магистрали М-12. Петушенко согласился с целесообразностью развязки в Ибресинском районе и пообещал, что специалисты по транспортному моделированию рассмотрят этот вопрос: «На 90% мы видим необходимость этого съезда. Скорее всего, согласимся».

Участок пути в Ибресинском районе является зоной ответственности ДСК «Автобан». Будет соответствующее решение — за ней дело не станет, сделают все как полагается. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков «Автодора» и Федерального дорожного агентства, входит в пятерку крупнейших российских дорожностроительных компаний. В ее послужном списке — более 200 крупных проектов, успешно реализованных в самых разных уголках России, в том числе в суровых северных и сибирских регионах страны. А это — свыше 5000 км построенных с 1999 г. автодорог. Словом, надежность и репутация компании не вызывают сомнений, что гарантирует успех и в строительстве М-12.

— Наши достижения были бы невозможны, если бы мы не шли в ногу со временем, — говорят в «Автобане». — Мы используем лучшие материалы, эффективные технологии и современную спецтехнику, соблюдаем сроки и строим с заданным уровнем рентабельности. Мы заботимся об окружающей среде, поддерживаем благотворительность, спорт и духовное развитие. Для нас это не менее важно, чем безупречное качество построенных нами объектов. «Автобан» — это большая сплоченная команда: подрядчики, поставщики техники и материалов, сотрудники, жители регионов. Только вместе мы можем оставаться лидерами дорожного строительства — мы строим дороги в будущее.

МЕЖДУ ТЕМ

Наши подтягиваются за компанией федерального уровня

Предстоящее строительство автомагистрали М-12 стало одной из основных тем «Правительственного часа» на первом этапе завершившейся в минувший четверг четвертой сессии Государственного Совета Чувашии.

В повестке дня значился доклад министра транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Осипова о реализации на территории Чебоксарской агломерации национального проекта «Безопасные качественные дороги», но парламентариев, как оказалось, скоростная автомагистраль интересует ничуть не меньше — из уст депутатов прозвучали вопросы, касающиеся восстановления региональных дорог, которые пострадали и еще пострадают в ходе строительства магистрали, привлечения чувашских предприятий в строительно-монтажные работы.

Владимир Осипов признал, что при строительстве новых автотрасс трудно избежать разрушения старых. Министерство уже составило список дорог, которые нужно восстановить. Часть работ выполнит генподрядчик за счет сметной стоимости магистрали до 2024 года, а остальное — после завершения строительства в 2024 году по программе Федерального дорожного агентства.

Местный бизнес, жители республики, уверен министр, свою лепту в возведение дороги тоже внесут. Сегодня идут подготовительные работы, чувашские предприниматели, имеющие мощные грузовики, привлекаются к перевозке щебня, других инертных материалов. «Автобан» из числа жителей Чувашии уже принял на работу порядка 200 человек. Всего же на основных работах по возведению магистрали в следующем году будут заняты 2 тыс. человек, порядка 500-600 рабочих мест должны занять жители районов и городов Чувашии. «Автобан» зарегистрировался в Шумерле, в чем глава дорожного ведомства региона тоже видит большой плюс.

Кстати, как отметил Владимир Михайлович, приход «Автобана» в республику приносит и неожиданный эффект. В компании федерального масштаба оплата труда существенно выше, вот и потянулись туда работники местных предприятий. Чтобы удержать людей, руководству чувашских дорожных организаций тоже пришлось повысить уровень заработной платы — иначе профессионалы уйдут, а они сегодня на дороге не валяются. По мнению министра, укладку асфальта «Автобан», безусловно, сторонним организациям не доверит, а вот на земляные работы, перенос коммуникаций, доставку того же щебня, песка мы претендовать можем и должны. Работы, как говорит генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев, хватит всем — часть огромного пирога местным предприятиям и предпринимателям точно достанется.