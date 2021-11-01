Причинами воскресных пожаров стали поджог, неисправности электрики и печи

В воскресенье днем в социальных сетях очевидцы сообщали о сильном задымлении на территории завода «Промлит». В пресс-службе МЧС России по Чувашии сообщили, что в результате пожара была повреждена конвейерная лента в здании литейного цеха. Медицинская помощь потребовалась двум сотрудникам предприятия. По предварительной версии, причиной пожара стало неисправное электрооборудование.

В тот же день в Мариинском Посаде сгорела баня, пожар уничтожил и хозяйственные постройки в селе Большие Шемердяны Ядринского района. В обоих случаях причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления. А вечером пожар произошел в Чебоксарах, на 7-й линии Мясокомбинатского проезда. Там огонь уничтожил бревенчатое здание. Через два часа на пульт чебоксарских спасателей поступил другой вызов: пламя разгорелось в доме № 11 по улице Кадыкова. Огнеборцы оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание, причиной которого оказался поджог.