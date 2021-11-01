В Шумерлинском районе вместо саженцев «выросла» баня с беседками

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шумерлинское лесничество имеет в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок лесного фонда на берегу реки Сура с целевым назначением — выращивание посадочного материала лесных растений.
Однако в ходе выездной прокурорской проверки выяснилось, что на этом участке вместо саженцев и сеянцев появились баня, беседки, мангалы и прочие постройки. Фактически здесь «выросла» зона отдыха. И каким-то странным образом. Изучение документов показало, что лесничеством такой проект освоения указанного лесного участка не разработан и, естественно, не утвержден в установленном порядке. А это нарушение положений Лесного кодекса РФ. За самовольное занятие участков директор лесничества оштрафован на 25 тысяч рублей.

Опубликовано: 29 ноября 2021 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
В редакции «Советской Чувашии» прошла прямая линия с прокуратурой республики
Прокуроры ответили на вопросы родителей о школьных сборах, дорогах и льготном питании
Олег Николаев поручил привести в порядок пляжи в Алатыре и Шумерле
Мошенник незаконно пересек государственную границу вброд
«Дамбу» в Шумерле приведут в порядок 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.