В Шумерлинском районе вместо саженцев «выросла» баня с беседками

Шумерлинское лесничество имеет в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок лесного фонда на берегу реки Сура с целевым назначением — выращивание посадочного материала лесных растений.

Однако в ходе выездной прокурорской проверки выяснилось, что на этом участке вместо саженцев и сеянцев появились баня, беседки, мангалы и прочие постройки. Фактически здесь «выросла» зона отдыха. И каким-то странным образом. Изучение документов показало, что лесничеством такой проект освоения указанного лесного участка не разработан и, естественно, не утвержден в установленном порядке. А это нарушение положений Лесного кодекса РФ. За самовольное занятие участков директор лесничества оштрафован на 25 тысяч рублей.