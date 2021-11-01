Танцоры из ЧГУ — лучшие в России

На днях в Краснодаре завершился VII Всероссийский танцевальный проект «В движении» Российского союза молодежи, сообщили в Минобразования Чувашии. Всего финалистами состязаний стали 12 студенческих сборных, представившие в Краснодаре танцевальные номера на тему «Урбан», подготовленные в течение двух дней. Также коллективы воплотили на сцене пластическое и хореографическое видение Нью-Йорка, Милана, Парижа, Токио и других известных городов. В битве лучших студенческих команд участвовал танцевальный коллектив Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, который выиграл в состязаниях и завоевал право представить республику на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в мае 2022 года.
Опубликовано: 29 ноября 2021 г.
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