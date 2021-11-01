В холдинге «РЖД» востребованы разработки предприятий Чувашии

Чувашию и госкомпанию «Российские железные дороги» связывают давние партнерские отношения. Целый ряд предприятий республики поставляет для нужд холдинга широкий спектр высокотехнологичной продукции: от ремонтной техники до систем управления движением. Только за прошлый год промышленные гиганты республики отгрузили для ОАО «РЖД» продукции на сумму более 4 млрд. рублей, а по прогнозам на 2025 год объемы вырастут до 11 млрд. рублей. Текущее положение дел и перспективы сотрудничества региона с госкомпанией обсуждались во время недавнего визита в Чувашию заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова и представителей ОАО «РЖД».

В центре внимания правительственной делегации оказались два крупнейших завода республики – «Промтрактор», входящий в состав Концерна «Тракторные заводы», и АО «ЭЛАРА». На «Промтракторе», где производят тяжелую промышленную технику под брендом ЧЕТРА, гости прошлись по цехам: увидели, как собирают бульдозеры и тракторы, а затем на демонстрационной площадке оценили, на что способны только что сошедшие с конвейера машины. При виде двух мощных многотонных бульдозеров, грациозно кружившихся в вальсе, делегаты включили камеры сотовых телефонов, а представители ОАО «РЖД» не удержались и сели в кабины.

Чувашские бульдозеры, к слову, широко применяются и исправно служат на железной дороге. Так, наша техника входит в состав восстановительных поездов — специального формирования ОАО «РЖД», где поднимают сошедшие с рельсов вагоны и разбирают аварии. А в ближайшее время наши промышленники готовы реализовать инновационный продукт для железных дорог — вагоны-платформы для скоростной перевозки крупнотоннажных контейнеров. Разработка, к слову, уже очень востребована. Особенно с учетом роста мировой электронной торговли (в частности, из Китая в Россию и Европу), когда грузы необходимо доставлять максимально быстро. Авиаперевозки стоят дорого, морские идут долго, удачная альтернатива -железнодорожные перевозки. Разработанная в Чувашии платформа может эксплуатироваться по всей сети железных дорог, при самой экстремальной температуре воздуха (от -60°С до +50°С) и развивать скорость до 140 км в час. Производить скоростные тележки для железнодорожных вагонов будут на Алатырском механическом заводе. Там уже изготовили два опытных образца, они прошли все испытания.

С перспективными разработками гости ознакомились и на АО «ЭЛАРА», где посетили цеха по производству электроники для железнодорожной техники. А продолжился разговор о промышленном потенциале республики в Доме правительства на совещании с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

Для многих предприятий машиностроительной и электротехнической отрасли госкомпания может стать серьезным стратегическим партнером, отметили на заседании. Тем более для российских предприятий, производящих компонентную базу для госкомпаний, в данном случае для «РЖД», в рамках программы импортозамещения со стороны федерального Минпромторга предусмотрен много инструментов поддержки.

Полезным стало общение и для самих представителей чувашских предприятий. Как отметила заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова, одно дело – презентации возможностей предприятий, другое – знакомство с мощностями и специалистами того или иного завода непосредственно на месте. «Очень здорово, что сегодня были сделаны конкретные шаги по работе, которую нам предстоит реализовать совместно с «РЖД», — сообщила она.

Плодотворной назвал работу и заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Так, были поставлены четкие цели и задачи по некоторым направлениям работы амбициозного проекта СПИК 2.0. С представителями ОАО «РЖД», среди которых были заместитель главного инженера Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» Геннадий Насонов и руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский — обсудили вопросы, связанные с автоматизацией и локализацией электронной компонентной базы систем управления РЖД. В частности, определили несколько перспективных проектов, которые благодаря компетенциям чувашских предприятий позволят госкомпании получить дополнительную прибыль. Например, в результате увеличения пропускной способности за счет повышения уровня автоматизации перевозок. Всю электронную начинку могут производить предприятия, находящиеся в Чувашии. Кроме того, получили поддержку направления, касающиеся грузового подвижного состава. Предприятиям поручили подготовить две опытные единицы подвижного состава и передать их на испытание.

«Вот такие точечные проектные решения позволяют нам как федеральному Правительству оперативно включаться в поддержку, а производителям и потребителям продукции сверить часы, договориться, устранить порой чисто бюрократические затруднения в работе. Цели у нас практические: они соответствуют как потребностям естественных монополий, так и государства с точки зрения углубления локализации и создания высокопроизводительных рабочих мест», — сказал заместитель федерального министра.

Для Чувашии такое сотрудничество, по словам Главы республики Олега Николаева, тоже полезное. Оно позволит создать новые производства и рабочие места. А благодаря уникальности отдельных компетенций, имеющихся в Чувашии, республика сможет занять новые ниши, основанные на инновациях и научно-техническом прогрессе.

КСТАТИ

Сельхозмашины ждут в полях

Летом Минпромторг России, правительство Чувашии и концерн «Тракторные заводы» подписали специальный инвестиционный контракт СПИК 2.0, по которому в республике на площадях «Тракторного завода» в партнерстве с итальянским концерном Same Deutz-Fahr развернут производство сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Когда их начнут выпускать, поинтересовались мы во время визита на предприятие Александра Морозова.

Как сообщил генеральный директор ООО «МИГ «КТЗ» Андрей Водопьянов, проект СПИК 2.0 сейчас находится на стадии подготовки к реализации. По его словам, создана техническая группа, которая рассмотрела все возможные места размещения нового производства на территории «Промтрактора» и определила конкретную площадку.

«Наши технические специалисты изучили непосредственно на заводах DEUTZ-FAHR в Италии и в Турции используемые там технологии и оборудование, а сейчас определяют, как их применить у нас. Думаю, что эта работа завершится к концу первого квартала следующего года. Начиная с третьего квартала мы планируем начать собирать первые машины, а затем приступить к глубокой локализации. Для этого будет важно привлечь к проекту максимальное количество предприятий в регионе. Поэтому после получения от итальянских партнеров всей технической документации мы направим ее на все предприятия, чтобы они рассмотрели возможность участия в изготовлении компонентов для производства тракторов», — сказал генеральный директор концерна.