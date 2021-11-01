Союз женщин Чувашии запустил акцию #аннеслюбовью

Для участия в ней нужно до 28 ноября записать видеообращение к своей маме и опубликовать в Инстаграм или ВКонтакте, добавив название района или города Чувашии. Признаться в любви самому родному человеку можно по-разному: поздравить маму с праздником, поблагодарить ее за тепло и заботу, посвятить ей стихотворение или песню, сделать доброе дело, исполнить мамину мечту… Одним из первых флешмоб поддержал Глава Чувашии Олег Николаев. «Хотя я сегодня не имею возможности обнять, поцеловать и сказать лично спасибо своей маме, Николаевой Валентине Федоровне, тем не менее я ей бесконечно благодарен. Хочется выразить слова благодарности за то, что я появился на свет, за то, что появились на свет мой брат, моя сестра, за то, что она оставила очень яркий жизненный след, а самое главное — научила нас жить, творить, трудиться от души и любить. Спасибо тебе, мама!» — признался Олег Николаев. К акции с каждым днем присоединяется все больше жителей Чувашии: дети, взрослые, люди разных профессий. Добрые слова в адрес мамы, например, сказал министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. Он поблагодарил свою маму Валентину Андреевну, более 25 лет проработавшую учителем начальных классов. А министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов обратился к маме Софье Анисимовне.