Союз женщин Чувашии запустил акцию #аннеслюбовью

Для участия в ней нужно до 28 ноября записать видеообращение к своей маме и опубликовать в Инстаграм или ВКонтакте, добавив название района или города Чувашии. Признаться в любви самому родному человеку можно по-разному: поздравить маму с праздником, поблагодарить ее за тепло и заботу, посвятить ей стихотворение или песню, сделать доброе дело, исполнить мамину мечту… Одним из первых флешмоб поддержал Глава Чувашии Олег Николаев. «Хотя я сегодня не имею возможности обнять, поцеловать и сказать лично спасибо своей маме, Николаевой Валентине Федоровне, тем не менее я ей бесконечно благодарен. Хочется выразить слова благодарности за то, что я появился на свет, за то, что появились на свет мой брат, моя сестра, за то, что она оставила очень яркий жизненный след, а самое главное — научила нас жить, творить, трудиться от души и любить. Спасибо тебе, мама!» — признался Олег Николаев. К акции с каждым днем присоединяется все больше жителей Чувашии: дети, взрослые, люди разных профессий. Добрые слова в адрес мамы, например, сказал министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. Он поблагодарил свою маму Валентину Андреевну, более 25 лет проработавшую учителем начальных классов. А министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов обратился к маме Софье Анисимовне.
Опубликовано: 24 ноября 2021 г.
Читайте также:
В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны