«Химик-Август» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3

Самую ценную награду не завоевали, но индивидуальные призы получили

В Сочи завершился розыгрыш финального турнира чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона. После удачного старта на групповом этапе соревнований вурнарский «Химик-Август» подходил к играм на вылет в ранге одного из главных претендентов на золотые медали турнира. Каков же итоговый результат?

Подопечные Александра Ешкина отлично подготовились к соревнованиям в Сочи. Ведь матчи на турнире проводились через день — в плотном графике большое значение имела физическая форма игроков. Классную функциональную подготовку футболисты «Химика-Августа» продемонстрировали на групповом этапе, где наша команда с 7 очками финишировала на первой строчке в своем квартете.

В полуфинале вурнарцы встретились с командой «Балашиха». Несмотря на статус фаворита встречи, легкой прогулки для подопечных Александра Ешкина не ожидалось. Уже со стартовым свистком арбитра встречи команды ринулись в бой.

Футболисты из Подмосковья старались долго контролировать мяч — ведь у футбольных тренеров существует известная поговорка «пока мяч у нас, нам не забьют». Но команда «Химик-Август» была категорически против доминирования «Балашихи», и уже в дебюте встречи игрок вурнарцев Никита Ярославкин после удачной комбинации переправил мяч в ворота соперника. Далее игра развивалась по сценарию подопечных Александра Ешкина.

В свою очередь, футболисты «Балашихи», не сумев завладеть инициативой, прибегли к грубым нарушениям правил. В результате по ходу матча арбитр удалил двоих игроков команды из Подмосковья, чем серьезно облегчил жизнь вурнарцам. В начале второго тайма «Химик-Август» упрочил преимущество благодаря красивому удару Никиты Ярославкина с левой ноги. Соперникам из Балашихи в середине отрезка удалось один мяч отыграть, но на этом все их подвиги закончились. В оставшееся время игрок «Химика-Августа» Николай Краснов успел оформить дубль и установил окончательный счет 4:1!

Подопечным Александра Ешкина оставалось сделать последний и самый сложный шаг к золотым медалям соревнований. В финале «Химику-Августу» противостоял клуб «Локомотив» из города Лиски (Воронежская область), с которым вурнарцы уже сталкивались на групповом этапе — тогда встреча завершилась вничью 2:2. Но финал — это уже совсем другая история.

В дебюте встречи вурнарцы вышли вперед благодаря усилиям Павла Цветкова. Но «Локомотив» был готов к стартовому натиску соперников, и когда время пришло, железнодорожники перехватили инициативу. Еще в первом тайме футболисты из Воронежской области смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Подопечным Александра Ешкина нужно было что-то делать во втором тайме, и они смогли — Дмитрий Чамжаев забил красивый гол со штрафного удара и сравнял цифры на табло, но… Спустя мгновение «железнодорожники» снова поймали на ошибке оборону вурнарцев и вышли вперед. В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Таким образом, «Химик-Август» завоевал серебряные медали турнира!