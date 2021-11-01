Неисправный светильник мог стать причиной трагедии

16 ноября ночью огнеборцы ликвидировали возгорание и спасли пожилую женщину. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Чувашии, пожар произошел в Чебоксарах по улице Мичмана Павлова, в доме № 7.

К месту происшествия немедленно были направлены специалисты пожарно-спасательной части и экстренные службы. Бойцы газодымозащитной службы Специализированной пожарно-спасательной части провели разведку горящего помещения и вывели 90-летнюю хозяйку жилья. Женщину с признаками отравления продуктами горения доставили в Центральную городскую больницу.

Огонь повредил в двухкомнатной квартире внутреннюю отделку и мебель в зале. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.