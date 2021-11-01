Пользователем госуслуг в Чувашии помогут стать свыше 140 центров ЕСИА

Не МФЦ единым…

Открытие и верификация личного кабинета на портале государственных услуг доступны в налоговых инспекциях, отделениях Пенсионного фонда, центрах социальной защиты населения, МФЦ, банках. Об этом рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Сейчас люди идут по привычке в многофункциональные центры, и здесь образуются большие очереди. В то же время есть другие центры верификации Единой системы идентификации и аутентификации. Они должны разгрузить поток посетителей в МФЦ», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

С введением в Чувашии системы QR-кодов граждане направились в МФЦ за помощью в регистрации на Едином портале госуслуг и подтверждением учетной записи, чтобы затем получить QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19. В основном это пожилые люди, пенсионеры, у которых нет навыка пользования электронными ресурсами.

Только в октябре во всех офисах МФЦ Чувашии было оказано более 20 тысяч услуг по регистрации, подтверждению личности, восстановлению доступа граждан в ЕСИА, а также по распечатке сертификата о вакцинации.

Но эти услуги можно получить и без обращения в МФЦ. Центров обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации в Чувашии насчитывается около 140. Это и центры оказания мер социальной поддержки населению, и отделения Пенсионного фонда России, и отделы ЗАГС. Согласно недавним поправкам в указ Главы Чувашии зайти сюда можно без предъявления QR-кода.

В центрах обслуживания пользователей ЕСИА возможно подтвердить личность, восстановить доступ, зарегистрировать и удалить учетную запись. Весь список пунктов верификации с графиком работы приведен на портале государственных услуг.

Дмитрий Ковалев