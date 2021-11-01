Энергетики советуют встретить Новый год без долгов

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь», — гласит народная мудрость. Энергетики советуют встретить 1 января с чистого листа — без долгов и, соответственно, не иметь их на протяжении всего 2022 года.

Платить за полученные услуги — не право, а обязанность каждого, потому мысль о том, что за исполнение своих обязанностей могут еще и наградить, вроде бы неожиданна. А вот в филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» так не считают. Награждение добросовестных потребителей в рамках акции с говорящим названием «В Новый год — без долгов!» для энергетиков стало традицией. И этот год не исключение — филиал уже объявил о старте акции. Более того, на этот раз их будет две — впервые принять участие смогут и юридические лица.

По итогам прошлого года филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» ценными призами были отмечены 100 жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска. Автор этих строк помнит, что для горожан, пришедших на церемонию награждения в чебоксарский офис продаж и обслуживания клиентов, подарки стали неожиданностью. «В будний день получился вот такой теплый праздник. Спасибо энергетикам — порадовали! Побольше бы нам таких компаний, внимательных к своим клиентам, — и жизнь будет светлее и теплее!»

Для клиентов высокая оценка их добросовестности и ответственного отношения к выполнению обязанности по оплате потребленных ресурсов со стороны энергетиков, безусловно, приятна. Для компании, в свою очередь, дороги такие потребители.

— Для нас акция — еще одна возможность сказать «спасибо» нашим клиентам, — отметил директор филиала Вячеслав Зданович. — Мы благодарны горожанам, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги теплоснабжения. Тем самым они помогают обеспечивать стабильную работу электростанций и тепловых сетей — основу бесперебойного энергоснабжения всех потребителей.

Акция ежегодно проводится в десятках городов в 16 регионах страны, где за теплоснабжение клиентов несет ответственность «Т Плюс». Стать ее участниками могут жители Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, находящиеся на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Условия простые: клиентам необходимо до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячее водоснабжение и оплатить рекомендуемый авансовый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом. Горожане, выполнившие это, автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов — их разыграют по номерам лицевых счетов клиентов.

Розыгрыш запланирован на февраль 2022 года. Победителей определит случайный выбор. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора. Подробности акции можно узнать по телефонам: 8 (8352) 36-73-28 (для клиентов г. Чебоксары), 8 (8352) 76-50-39 (для клиентов г. Новочебоксарска) или в офисах продаж и обслуживания.

Клиентам — юридическим лицам для участия в акции необходимо до 15 декабря заплатить за потребляемые энергоресурсы (тепло и горячую воду) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2021 года. Еще одно важное условие — на момент проведения акции они не должны иметь долгов перед энергокомпанией. Подробности акции для юрлиц можно узнать по телефонам: в Чебоксарах 8 (8352) 36-73-27; в Новочебоксарске +7 (8352) 76-50-38.

Для оплаты счетов без комиссии энергетики рекомендуют использовать возможности онлайн-сервисов: Личный кабинет или Оплату онлайн на официальном сайте компании chuvashia.esplus.ru и в мобильном приложении. Быстро, просто и удобно.

Энергетики дорожат партнерством с добросовестными предприятиями и организациями, которые, приняв участие в акции «В Новый год — без долгов!», не только заблаговременно решат вопрос с коммунальными платежами до конца года и начнут новый год без бремени долгов, но и смогут получить ценные призы от энергокомпании. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам вручат подарочные сертификаты, которые они смогут использовать на нужды своего бизнеса.