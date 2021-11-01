Неисправные печные трубы, готовка еды, неосторожность при курении стали причинами пожаров в выходные

В минувшую субботу сотрудникам МЧС России пришлось тушить пожар, вспыхнувший в пятиэтажном жилом доме по улице 30 лет Победы в Канаше. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, возгорание произошло в двухкомнатной квартире около девяти утра. Пострадал и сам хозяин жилья: 58-летний мужчина отравился угарным газом, ему потребовалась медицинская помощь. Из пятиэтажки эвакуировали восемь жильцов, среди которых двое детей.

В воскресенье около десяти часов пламя уничтожило баню на одном из участков садоводческого товарищества «Кукшумский» в Чебоксарском районе. Огнеборцам удалось потушить пожар и спасти от огня находившийся рядом дачный домик. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печной трубы.

Часом позже пожар вспыхнул в Чебоксарах на улице Урукова. Возгорание в двухкомнатной квартире возникло из-за неосторожного пользования огнем при готовке. Пламя повредило газовую плиту и мебель. Пострадала 83-летняя хозяйка жилья, она получила ожоги 7 процентов тела и была доставлена в больницу.

Практически ночью в МЧС поступил тревожный звонок еще об одном возгорании. Серьезный пожар огнеборцам пришлось ликвидировать в селе Шемурша. На улице Шоссейной полностью сгорел жилой двухквартирный дом, не удалось сберечь также надворные постройки. Пламя перекинулось и на соседнее здание, но его пожарным удалось отстоять.

Дарья Сергеева, Ольга Григорьева