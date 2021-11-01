Аграрии республики отметили свой профессиональный праздник

Глава Чувашии Олег Николаев приветствовал тружеников села на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С учетом действующих ограничений и мер безопасности мероприятие стало пространством, свободным от коронавирусной инфекции – проход был организован по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста, соблюдались санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

В своем выступлении руководитель региона обозначил необходимость продвижения экологически чистой продукции чувашских сельхозтоваропроизводителей. «Для дальнейшего движения вперед мы должны использовать все возможности для наращивания производства экологически чистой продукции, создания «зеленого бренда», поддержки научно-технического прогресса в отрасли. Все это было отражено в поручении Президента России Владимира Путина. Очевидно: чтобы потребитель выбирал продукцию, произведенную в Чувашской Республике, мы должны использовать современные маркетинговые инструментарии и рыночные подходы. Важно, чтобы у нас был единый, узнаваемый бренд. Мы должны выстраивать логистические каналы и каналы продвижения, учитывая, что современные цифровые платформы и инструментарии позволяют быстро достучаться до покупателя, заинтересовать его», – отметил Олег Николаев, указав, что для решения этих задач в республике имеется серьезный базис и потенциал.

Основная задача – обеспечение населения продуктами питания собственного производства – выполнена. Уровень самообеспеченности республики по ряду показателей выше обозначенных доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. По картофелю – в 1,8 раза (95% по доктрине), овощам – 114% (90%), молоку и молочным продуктам – 143,2% (90%), мясу и мясопродуктам – 100,2% (85%).Чувашия находится в первой тройке среди регионов ПФО по производству картофеля (1 место, в России — 4 место), по производству молока (2 и 10 места соответственно), овощей (2 и 15 места), по производству зерновых (3 и 21 места).

Глава Чувашии также отметил, что правительством республики проводится большая работа по повышению конкурентоспособности предприятий АПК, в том числе по модернизации и совершенствованию работы системообразующих предприятий. «Поздравляю всех с этим очень важным, значимым праздником. Желаю всегда стремиться вперед и помнить, что проигрывает не тот, кто падает, а тот, кто падает и не встает. Неудачи, риски, которые присутствуют в нашей жизни, прежде всего погодные условия в этом году, несомненно, доставляют нам неудобства. Но с другой стороны, они позволяют нам увидеть слабые места, поработать над ними и снова двигаться вперед, к намеченным целям», – напутствовал селян Глава республики.

В торжественном собрании принял участие сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров для агропромышленного комплекса России он вручил Почетную грамоту Совета Федерации профессору Чувашского государственного аграрного университета Николаю Кириллову.

С профессиональным праздником аграриев также поздравили депутат Госдумы РФ Алла Салаева, председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов, вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Победителям экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами были вручены награды. В этом году отмечены Янтиковский, Батыревский и Вурнарский районы. Дипломы получили предприятия-передовики, показавшие наивысшие объемы производства и урожайности в этом году, сообщает пресс-служба Администрации республики.

Вячеслав Крылов.