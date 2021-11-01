В России отметили День тренера

Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра…

По всей России 30 октября спортсмены и их наставники отметили профессиональный праздник — День тренера. В честь знаменательного события Минспорта Чувашии провело конкурс сочинений «Мой любимый тренер». На электронную почту ведомства пришло около сотни сочинений, некоторые даже в стихотворной форме. Вот несколько цитат из работ спортсменов, благодарных своим тренерам.

КИРИЛЛ ВАВИЛКИН, Алтышевская школа:

«Мне 14 лет. Я учусь в 8-м классе. И у меня вся жизнь впереди. Но я благодарен судьбе, что в ней был человек, благодаря которому я полюбил спорт. Это мой дед — Страшнов Виктор Николаевич. К сожалению, его не стало в 2020 году. Ему было 63 года. Он работал учителем физической культуры более 40 лет и тренером в спортивной школе. Его воспитанники посещали спортивные секции и занимали призовые места в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и футболу. В молодые годы он сам активно участвовал во всех этих видах спорта и занимал призовые места, о чем свидетельствуют его многочисленные грамоты и награды, которые бережно хранит моя бабушка. Кстати, она была самым активным и громким болельщиком на соревнованиях, в которых участвовал мой дед.

Меня и своих учеников дед учил отбрасывать все ненужные и плохие качества: лень, зависть, трусость — и приобретать и развивать в себе те качества, которые, по его словам, мы понесем во взрослую жизнь: выносливость, смелость, ловкость, силу воли, уверенность в себе. Это от него я впервые услышал: чтобы закалять тело и волю, нужно заниматься физическими упражнениями…

Дед не уставал повторять: «Главный залог здоровья — это движение и физические нагрузки. Будешь здоровым — будешь сильным и выносливым».

ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВА (Игнатьева), мастер спорта России по армрестлингу, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства мира среди юниоров:

«Тренер… Как много в этом слове терпения, поддержки, достижений. Я с детства мечтала стать спортсменкой. С человеком, который открыл мне путь в большой спорт, познакомилась на праздновании Дня физкультурника в 2010 году. Тогда я только что поступила в ЧГУ, с новым учебным годом начались и мои тренировки. Когда мой наставник сказал: «Будешь усердно тренироваться, попадешь на чемпионат мира», — я не воспринимала его слова всерьез, однако они отложились у меня в памяти. Спустя столько лет понимаю, что мысли материальны, и какую большую роль играет тренер в жизни спортсмена. Ведь каждая моя медаль — это заслуга наставника.

Мой тренер — Алексей Леонидович Атласкин — более 20 лет трудится в области спорта. Он внес большой вклад в развитие армрестлинга в Чувашии, воспитал десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. За высокие достижения Алексей Леонидович удостоился почетного звания «Заслуженный тренер Чувашской Республики».

…Алексей Леонидович воспитал во мне смелость, научил быть дисциплинированной и помог мне определиться с выбором профессии».

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, Урмарский район:

«Что для меня работа тренера? Это интересное и целеустремленное занятие. Но в то же время тяжелая и терпеливая работа — воспитывать спортсмена. Ведь каждый спортсмен начинает с нуля. Но благодаря своей выносливости и поддержке тренера достигает высоких результатов. Тренер должен обладать многими качествами: оптимизмом, честностью, находчивостью и, конечно же, трудолюбием.

Всеми этими качествами обладает мой тренер — Давыдова Надежда Валерьевна. Она работает в Урмарской спортшколе тренером-преподавателем по фитнес-аэробике. В первый раз, зайдя в зал, я очень волновалась. Кругом стояло столько незнакомых людей, что мне стало не по себе. Но все прошло гладко. Надежда Валерьевна объясняла, как правильно выполнять те или иные движения. Да, сначала было очень тяжело, но без трудностей не достичь поставленной цели. И благодаря ее поддержке я многого добилась в спорте. И даже смогла не только тренировать силу духа, но и воспитывать в себе характер.

Надежда Валерьевна бывает и строгой, ведь если нас не держать в строгости, то мы сильно обленимся. С каждым годом она применяет новейшие технологии, методы тренировки и воспитания… Спасибо Надежде Валерьевне за то, что помогла и поддержала во всех моих начинаниях».