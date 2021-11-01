Перепись на Госуслугах продлили до 14 ноября

Продлить сроки проведения электронной переписи представители Росстата предложили на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Предложение было поддержано. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны и поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а затем, до 14 ноября, проводить ее только с помощью переписчиков.

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения, сообщает портал strana2020.ru. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63 проц. жителей страны, и порядка 20 миллионов человек сделали это самостоятельно, через портал Госуслуг.