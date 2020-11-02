Росстат объявил конкурс детского рисунка на тему Всероссийской переписи населения

В марте нынешнего года Чувашстат провел конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи населения. Теперь детвору приглашают поучаствовать в таком же соревновании, но уже общероссийского масштаба.

От участников, чей возраст не менее 7 и не более 12 лет, ждут изображения, например, своей семьи в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или россиянина наедине с компьютером — через интернет-портал Госуслуг самостоятельно заполняющего электронные переписные листы. Можно выбрать сюжет попроще: нарисовать свой город или деревню, ведь переписью будет охвачен каждый населенный пункт. А можно — любимую достопримечательность. Неплохо вписать в общий сюжет эмблему предстоящей переписи или ее талисман — забавного цыпленка ВиПиНа. Рисовать надо на бумаге красками или карандашом.

Пробиться в число участников конкурса получится только с помощью старшего помощника. Сначала следует разместить скан или фото детского рисунка в социальной сети Instagram. Затем зарегистрироваться на сайте Всероссийской переписи населения, куда отослать ссылку на страничку с рисунком в соцсети. Скан или фото рисунка по электронной почте (если куратор не приверженец общения через соцсети) московские организаторы не примут, пояснили в Чувашстате. Загружать рисунки на свою страничку можно до 1 марта будущего года.

Кстати, на мартовский конкурс Чувашстата, куда из городов и весей республики доставлялись только рисунки-подлинники, поступило более 700 работ. Некоторые из них жюри не рассматривало, так как одни невнимательные участники использовали логотип или слоган предыдущей Всероссийской переписи населения 2010 года, другие без стеснения скопировали подходящие рисунки из интернета… А призы, как уже сообщала «СЧ», заслуженно получили 7 начинающих художников.