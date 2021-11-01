Наплавной мост через Суру будет демонтирован до весны

Завтра начнется демонтаж наплавного автомобильно-пешеходного моста через Суру на автодороге Шумерля — Наваты — Мамышево. В пресс-службе администрации города Шумерли сообщили, что меры приняты в связи с завершением сроков эксплуатации в навигацию 2021 года.

Как уже писала «СЧ», понтонный мост соединяет Нижегородскую область и Чувашию. Проехать по нему можно в летнее время, а зимой на этом месте организуется ледовая переправа. В межсезонье переезд не работает.