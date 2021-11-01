Из нового КоАП уберут наказание в виде закрытия предприятия за нарушения на 90 дней

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях не включат действующую сейчас норму, которая позволяет приостанавливать работу предприятия на 90 дней за санитарные, экологические и другие нарушения.

Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. «Очень важное изменение в проекте нового КоАП касается взаимоотношений бизнеса и контролирующих органов, — отметила она. — До сих пор в качестве санкции за определенные правонарушения, например санитарных или экологических правил, предусмотрена приостановка деятельности предприятия на 90 дней, и для многих бизнесов это означает крах. Проект нового кодекса этого административного наказания не содержит». Ирина Рукавишникова уточнила, что по проекту нового КоАП эта мера все же может быть применена, но в качестве обеспечительной, а не карательной, для обеспечения устранения нарушений. После того, как проблемы устранены, можно повторно пригласить инспектора и снять ограничения в любой момент.