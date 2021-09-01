«Кейсистемс» проводит набор детей 13-17 лет в ИТ Академию

Самыми востребованными у работодателей в 2021 году стали выпускники технических факультетов. Об этом свидетельствуют обнародованные «Известиями» результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter. Потребность в технических специалистах обусловлена автоматизацией производственных процессов, поступательным внедрением в жизнь и деятельность людей цифровых технологий. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что образовательные программы просто не поспевают за «цифрой». Работодатели, если и привлекают молодых сотрудников, остаются недовольны уровнем их первоначальной квалификации.

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере IT является одной из основных задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Чувашии вопросом подготовки будущих профессионалов в сфере IT, в том числе со школьной скамьи, вплотную занимается Ассоциация «ИТ-кластер Чувашской Республики» и входящие в нее компании.

В мае текущего года специалисты ООО «Кейсистемс» провели опрос среди учащихся 8-11 классов 48 образовательных учреждений региона на тему «Квалифицированные ИТ-специалисты для Чувашской Республики». «Мы решили проанализировать ситуацию в регионе и провести среди школьников анкетирование, тем самым убедившись, что учащиеся стремятся стать ИТ-специалистами и уже со школы развивать соответствующие навыки, — пояснил заместитель генерального директора компании Сергей Сергеев. — На мой взгляд, школьной программы информатики для этого совершенно недостаточно». Выяснилось, что из 1300 респондентов 43% планируют стать IT-специалистами, при этом учатся в профильном физико-математическом/инженерном классе лишь 13% опрошенных.

Одним из проектов, призванных решить проблему дефицита кадров в IT-сфере, является ИТ Академия, набор в которую стартовал 6 сентября. Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного образования создана при поддержке компании «Кейсистемс». Новый формат взаимодействия образовательной организации и компании-разработчика программного обеспечения позволит сделать практические шаги в подготовке профильных специалистов для рынка информационных технологий, убеждены авторы проекта.

«Наша идея заключается в формировании длинной образовательной траектории, рассчитанной как минимум на 2 года интенсивного обучения в школе, причем, мы надеемся, обеспечить возможность участия школьников в реальных проектах, предложенных сотрудниками компании «Кейсистемс», — рассказал Сергей Сергеев. — Сейчас мы активно ищем преподавателей из числа сотрудников компании и из практикующих ИТ-специалистов. Таким образом, школьники смогут получить не только теоретическую основу, но и кейсы практического применения знаний в условиях, приближенных к реальному производственному процессу».

Запись на обучение ребят в возрасте от 13 до 17 лет в 2021-2022 годах открыта на сайте академии. Прием заявок на входное тестирование ведется до 25 сентября 2021 года (включительно).