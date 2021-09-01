Олег Николаев посетил реконструируемую улицу Гражданскую

Успокаиваться рано

«Я знаю, что на сегодняшний день все возможные решения, в рамках действующего законодательства, для того чтобы ускорить внесение изменений и обеспечить максимально бесперебойный процесс работы, обозначены. Конечно же, это не должно нас успокаивать. Самое главное – находить те решения, которые минимизируют неудобства населения и за счет обеспечения нормативных сроков выполнения работ не создавать дополнительных неудобств людям», — отметил Олег Николаев.

На данный момент реконструируется участок протяженностью 2,7 тысячи метров. Ведется перекладка коммуникаций, объем выполненных работ по переносу кабельных линий составляет 90%.

На сегодняшний день от Гражданского кольца до улицы Чернышевского установлено 78 новых опор наружного освещения, демонтированы старые. В ближайшее время будет произведен монтаж еще шести столбов, чтобы завершить работы на правой стороне дороги.

К концу этого года планируется завершить перенос всех инженерных коммуникаций, уширение проезжей части с устройством нижних слоев асфальтобетона.

Помимо этого Глава республики ознакомился с реконструкцией Чебоксарского залива и строительством сооружений очистки дождевых стоков в центральной части города.

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