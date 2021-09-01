В Ибресях после наезда на пешехода задержан полицейский

Старший участковый уполномоченный ОМВД по Ибресинскому району сбил на служебной машине пешехода.

Случилось это первого сентября около пяти вечера. По версии следствия, полицейский находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На улице Воинов-интернационалистов в поселке Ибреси он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоявшего на обочине встречной полосы пешехода, прижав его к припаркованному рядом КамАЗу. В результате 47-летний мужчина получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Идет следствие, которое проводит СУ СКР по Чувашии. Кстати, на место происшествия выезжал министр МВД по Чувашии Виктор Шметков, проводится служебная проверка, принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе этого ведомства.