В Нижегородской области спущен на воду третий «Валдай», приобретенный для Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Судно получило имя пятикратной чемпионки мира по парашютному спорту Маи Костиной. Сама она стала почётной гостьей торжественной церемонии.

«Эмоции переполняют. Огромная честь для меня, что дали моё новому судну. Для меня это большая ответственность. Теперь мечтаю встретить его и в Чувашии. Знаете, что самое сложное? Момент, когда я разбивала бутылку шампанского. Это святой ритуал и все получилось. Хотя в этот момент я думала о том, что прыгать с парашютом все же проще, чем участвовать в подобных церемониях», — призналась Мая Костина.

Второму «Валдаю» дали имя бывшего министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского.

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.


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