«Мой социальный центр» предлагает старшему поколению новый уровень досуга

В Чувашии всегда с должным уважением относились к людям старшего поколения. Важным фактором для сохранения и развития этой традиции является проект по созданию клубного пространства для людей пожилого возраста. На минувшей неделе, 27 августа, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Чебоксарах открылся «Мой социальный центр».

Как сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, это уже третий центр в республике. Такие площадки работают в городах Шумерля и Козловка. «В ближайших планах создание еще трех центров нового формата: в Новочебоксарске, Канаше и Алатыре. Постепенно сеть таких центров должна охватить большую часть республики. Проект «Мой социальный центр» является частью большой работы по улучшению жизни, сохранению и поддержанию здоровья старшего поколения», — отметила министр труда.

В социальном центре людям старшего поколения доступны многие виды деятельности. Например, можно заняться лечебной физкультурой, гимнастикой и танцами. Здесь предусмотрены места для психологической разгрузки, настольных игр, творческих занятий, а также медиапространство для освоения навыков пользования компьютером.

Глава республики Олег Николаев посетил открывшийся центр и пообщался не только с его сотрудниками, но и с первыми посетителями нового социального учреждения. Пожилые люди охотно делились с руководителем региона своими впечатлениями и были щедры на теплые слова о работе центра.

В ответ Олег Николаев отметил важность поддержки старшего поколения. «Социальная служба Чувашской Республики проходит переформатирование, получает новое оформление, новое содержание, красивые помещения, оснащенные всем необходимым для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Кроме того, здесь работают люди увлеченные, любящие свою работу, переполненные добротой. Это самое главное. Такого рода центры заряжают людей позитивом, помогают им самореализовываться», — отметил Глава Чувашии.

Приятно удивляет, что для проекта «Мой социальный центр» в Чувашии разработан уникальный стиль и собственный логотип. В оформлении помещений и форменной одежде сотрудников центра используются светло-голубой, синий, белый, серый цвета с оранжевыми элементами декора. В логотипе «Мой социальный центр» применены две руны: нижняя — «дружба, общее дело, опора и доверие», верхняя — «созидание и зов помощи».